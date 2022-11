Circuito Penedo de Cinema e Festival do Rock de Alagoas movimentam a cidade histórica até o próximo domingo, 20

Secom Penedo com divulgação

Penedo sedia o maior evento audiovisual de Alagoas até o próximo domingo, 20, quando o Circuito Penedo de Cinema termina com show da renomada banda pernambucana Mundo Livre/SA, na Praça 12 de Abril.

No mesmo espaço da programação musical do circuito que começa nesta segunda-feira, 14, acontece o Festival do Rock de Alagoas.

Em sua 3ª edição, o evento realizado pela Secretaria Estadual de Cultura com apoio da Prefeitura de Penedo agita a véspera do feriado nacional com show das bandas Lambertos – grupo de Penedo -, Morcegos, Invisible Control e os artistas Wado e Janaína Melo.

Já a cerimônia de abertura do Circuito Penedo de Cinema começa às 19h30, no Centro de Convenções e Eventos Zeca Peixoto, o antigo Cine São Francisco, com transmissão ao vivo pelo canal do circuito no YouTube.

A banda do Maestro Júlio Catarina e a orquestra da Associação Monte Pio dos Artistas abrem a programação. Em seguida, o filme sobre o panorama do início da pandemia de AIDS no Brasil, Os Primeiros Soldados, abre a Mostra de Longa Metragem Nacional com um bate-papo com o diretor do filme, Rogério Oliveira.

Com programação inteiramente gratuita, disponível no site oficial do Circuito, o evento conta com diversas mostras de filmes, debates, oficinas, palestras, rodas de conversa, conferências, apresentações artísticas e muito mais.

A 12ª edição do Circuito Penedo de Cinema reúne o 15º Festival do Cinema Brasileiro, o 12º Festival de Cinema Universitário de Alagoas e o 9º Festival Velho Chico de Cinema Ambiental.

Além das sessões presenciais, os curtas concorrentes a melhor filme pelo Júri Popular e Oficial estarão disponíveis no site durante todo o período de realização do evento (14 a 20 de novembro), além de transmissão, ao vivo, pelo canal do youtube. Também de modo virtual e presencial, estão disponíveis os filmes da Mostra de Cinema Infantil.

Além disso, a Mostra Cinema Livre acontece na Praça 12 de Abril entre 15 e 19 de novembro, projetando em espaço aberto filmes com classificação indicativa livre a partir das 19 horas. No mesmo local acontece a Feira de Empreendedores Culturais.

O Circuito Penedo é uma realização do Instituto de Estudos Culturais, Políticos e Sociais do Homem Contemporâneo (IECPS), da Universidade Federal de Alagoas (Ufal) e da Secretaria de Estado da Cultura (Secult). Patrocinam o evento o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (CBHSF), a Prefeitura de Penedo e o Sebrae Alagoas.