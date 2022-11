Prefeitura de Penedo apoia a 1ª edição do Hackathon da Faculdade Raimundo Marinho

Durante maratona de conhecimento, estudantes da FRM Penedo criaram soluções para desenvolver e melhorar o turismo local

Secom PMP com Assessoria Setur Penedo

A Faculdade Raimundo Marinho realizou a primeira edição do Hackathon FRM – Penedo, uma imersão de conhecimento, aprendizado e muitos desafios com o apoio e a parceria da Prefeitura de Penedo, através da Secretaria Municipal de Turismo (Setur).

As equipes participantes do 1º Hackathon FRM Penedo criaram soluções para o turismo local, relacionado a seguinte problemática: “Divulgação do Destino Penedo, levando em consideração os espaços culturais e artesãos”.

A maratona de 24 horas teve momentos de descontração, workshops, pitchs e mentorias.

No primeiro dia de evento, Jair Galvão, Secretário de Turismo de Penedo, ouviu, explicou e orientou todas as equipes. Para ele, a parceria entre o Governo Ronaldo Lopes e a Faculdade Raimundo Marinho é importante para a atividade econômica da cidade.

“Nós ficamos muito felizes em poder apresentar esse desafio para as cabeças pensantes que, em uma jornada intensa, buscam soluções para desenvolver e fortalecer esse segmento cultural que é tão importante para o turismo. Com o resultado, vamos fortalecer os agentes que atuam no setor, melhorando a competitividade de Penedo enquanto destino turístico, gerando mais oportunidade e movimentando a economia”, explica o gestor da Setur.

“O Hackathon FRM Penedo é uma adaptação do verdadeiro Hackathon, que surgiu nos Estados Unidos para a resolução de problemas, normalmente ligados à programação e soluções de TI. Entendemos que o turismo é de extrema importância para a cidade, e resolvemos, então, criar a nossa maratona focada no setor”, disse Lucas Romariz, diretor executivo da Faculdade Raimundo Marinho.

Uma banca avaliou os trabalhos das equipes Velho Chico, Turismo em Foco, Alfa e Conecta Penedo. A equipe vencedora foi Turismo em Foco, que apresentou soluções de melhorias em ferramentas que já existem, soluções digitais novas, a criação de um perfil para a divulgação dos artesãos e parcerias para a formação e a melhoria da profissionalização do segmento, fazendo com que eles aprendam a se vender mais e melhor.

O projeto vencedor será entregue à Secretaria Municipal de Turismo para implantação e contribuirá para o desenvolvimento, fomento e fortalecimento do turismo local.

Por Thaciana Lima – jornalista e social media Setur Penedo

Fotos – Célio Júnior (Divulgação FRM) e Thaciana Lima