Papai Noel chega em Penedo nesta quarta-feira, 14, de forma inédita

Assessoria SETUR

Antes da chegada do Papai Noel, Parada Natalina é a atração na Praça 12 de Abril

O Papai Noel chegará no Penedo Luz de uma forma especial e nunca vista na cidade: de barco, pelas águas do nosso lindo, importante e majestoso Rio São Francisco.

O ponto de concentração para a chegada do Bom Velhinho já foi definido e está marcado para a próxima quarta-feira, às 18 horas, no Porto das Balsas.

Além da tão esperada chegada do Papai Noel, o público contará, ainda, com a tradicional Parada Natalina, que terá início às 17 horas, na Praça 12 de Abril.

“O Papai Noel chega ao Penedo Luz de uma forma espetacular e única. A expectativa está nas alturas, pois vai ser uma experiência nunca vista, do personagem com forte vínculo com toda a população. Convidem os amigos e toda a família. Vai ser inesquecível”, disse Jair Galvão, secretário de Turismo.