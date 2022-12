Secretaria de Cultura de Penedo apresenta plano de trabalho da Festa de Bom Jesus dos Navegantes

Secom PMP

Todos os aspectos relacionados ao maior evento de Penedo, a Festa de Bom Jesus dos Navegantes, foram apresentados aos setores diretamente envolvidos nesta terça-feira, 06 de dezembro.

A exposição feita por Aliny Costa, Secretária Municipal de Cultura, Lazer e Juventude, reuniu representantes de setores da Prefeitura de Penedo, Diocese de Penedo, Polícia Militar, Bombeiros, Marinha e empresa Taluã Produções, responsável por toda a estrutura dos shows musicais e comercialização de bebidas e alimentos na arena de shows.

“O objetivo dessa reunião é apresentarmos o plano de trabalho que elaboramos e também uma oportunidade para tirarmos dúvidas. Tudo isso é fundamental para que a Festa de Bom Jesus aconteça com a excelência que caracteriza sua realização em Penedo”, ressalta Aliny Costa.

A gestora da SEMCLEJ frisou que a programação religiosa começa no dia 1º de janeiro, encerrando com a procissão fluvial no dia 08, marco da celebração que completa 139 anos em 2023.

Uma alteração em relação aos festejos que atraem milhares de pessoas para Penedo é a realização do show da atração religiosa.

Ao invés de acontecer no domingo, depois da procissão, a apresentação acontecerá no sábado, a partir das 20h30, no Palco da Fé, ao lado da capela da Santa Cruz.

Os representantes das forças de segurança fizeram suas observações e passaram orientações sobre procedimentos que precisam ser adotadas preventivamente, principalmente na arena dos shows que terá monitoramento com câmeras e segurança privadas, além de efetivo da Polícia Militar.

Prefeitura de Penedo já atingiu todas as metas para 2023 do Selo Unicef

A assistente social Darlene Nonato, articuladora do Selo Unicef em Penedo, e a psicóloga do Selo Unicef Valéria Brandão reuniram-se nesta terça, 06, com apresentaram o Plano Municipal da Primeira Infância ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA).

“Apresentarmos todas as metas que Penedo precisava cumprir para 2023 e já conseguiu atingir no início de dezembro deste ano. Vamos seguir avançando. O Selo Unicef significa que o adolescente está sendo cuidado na cidade de Penedo.” ressalta Darlene Nonato Santos, articuladora do município de Penedo para a atual edição do Selo Unicef.

Além da apresentação do plano de ações, o fórum reuniu representantes da Prefeitura de Penedo, Secretarias Municipais de Educação e Saúde, Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente, Conselho Municipal da Criança e do Adolescente e Conselho Municipal de Assistência Social.

O encontro teve como objetivo promover atenção e cuidado de qualidade para com a Primeira Infância, através da excelência de suas ações na área de Saúde, Educação e Assistência Social.

”Compromisso com a excelência, competência e responsabilidade para com os direitos das crianças do município e a promoção das condições necessárias para a qualidade da primeira infância, que vai de 0 a 6 anos de idade”, explica a psicóloga Valéria Brandão.

Além disso, diagnosticar, monitorar e avaliar o impacto das políticas públicas voltadas às crianças para melhorar as condições de vida e desenvolvimento deste público foi umas das pautas da reunião.

A Prefeitura de Penedo também executa o Plano Municipal da Criança e Adolescente, com destaque para acesso de famílias em situação de vulnerabilidade social aos programas sociais e campanhas de vacinação.

