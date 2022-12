Trakto Show Penedo traz palestras e workshops gratuitos durante dois dias

Divulgação com Secom PMP

O Trakto Show chega a Penedo neste final de semana, nos dias 3 e 4. O evento que já é uma tradição em Maceió e teve público recorde em sua sexta edição, realizada em agosto deste ano, será realizado, pela primeira vez, em outra cidade alagoana.

Serão dois dias de ocupação urbana, com muitas palestras e workshops que prometem aliar o ambiente de tradição, representando pela história e arquitetura da cidade, com o futuro da inovação e do empreendedorismo.

Promovido pela Trakto Design e pela Prefeitura de Penedo, com apoio do Governo de Alagoas, o evento será concentrado na Avenida Floriano Peixoto, Centro Histórico. O palco principal será instalado no Largo da Igreja São Gonçalo, local da Arena Geodésica.

E no primeiro teatro de Alagoas acontece a Arena Vamo que Vamo, enquanto que o antigo Cine São Francisco, agora Centro de Convenções e Eventos de Penedo, sedia a Arena Trakto, espaço anexo ao Hotel São Francisco.

A biblioteca da Sociedade de Cultura e Arte Popular de Penedo, localizada ao lado da agência dos Correios, ambientará a Arena Secti, promovida pela Secretaria de Estado da Ciência, da Tecnologia e da Inovação de Alagoas.

O que tem em cada Arena?

A Arena Trakto é o ambiente principal do Penedo Trakto Show. Todas as palestras sobre inovação e negócios acontecem nela e entre os confirmados estão o cantor e ator Arthur Aguiar, a jornalista e apresentadora Maria Cândida, a empresária e autora do best-seller A Dona do Negócio Uliana Ferreira, o CEO e fundador da Trakto Paulo Tenório e o autor e influencer Marcos Piangers, conhecido por seu livro “O Papai é Pop”.

Já a Arena Vamo que Vamo abre o Theatro Sete de Setembro para empreendedores e cases de sucesso. Estarão no palco Ediane Loiola, fundadora da empresa de E-commerce Soulog; Thayse Clímaco, educadora financeira e dona do perfil “meubolsinho”; Rafael Medeiros, fundador da Time School; Junior das Neves, head da Staage, escola de marketing digital; Fernando Peron, instrutor de Growth Marketing; Dennis Penna, fundador da Polo Palestrantes; Joni Galvão, autor de dois best-sellers relacionados a storytelling; e Amanda Maria, mentora de vendas alagoana.

Na Arena Secti acontecem as oficinas de tecnologia e programação, endossadas pelo programa OxeTech, política pública do Governo de Alagoas em associação com a Universidade Federal de Alagoas, voltada à popularização de conhecimentos em tecnologia da informação que funciona em Penedo desde setembro deste ano.

Todas as atividades nas Arenas do Penedo Trakto Show acontecem no mesmo horário, no sábado, 03, das 15h às 20 horas e no domingo, 04, das 14h às 19 horas. Para participar, basta escolher o que mais lhe interessa e clicar nesse link para se inscrever.

Além disso, a Avenida Floriano Peixoto será palco do espaço Trakto na Prática, onde os participantes conhecerão diferentes formas de impulsionar as redes sociais por meio da plataforma Trakto.io.

Trakto Educação

Durante o Trakto Show de Maceió, realizado em agosto deste ano, Ronaldo Lopes e Paulo Tenório assinaram um protocolo de intenções para disponibilizar a Trakto Educação na rede pública municipal de ensino. Com a intenção de transformar a educação através do design, a parceria estará em evidência durante o Trakto Show Penedo.

De acordo com Tenório, o evento é uma oportunidade de simbolicamente selar a parceria em uma comemoração que promete mostrar o potencial de Penedo como cidade do futuro.

“Nosso propósito é integrar o espaço histórico da cidade, um dos principais destinos do turismo cultural brasileiro, com as noções de inovação, negócios e tecnologia prometidas pelo futuro e apontadas pelo presente”, reforça o fundador da Trakto.

Para o Prefeito Ronaldo Lopes, Penedo Trakto Show é uma oportunidade de movimentar diversos setores da economia local e demonstrar o potencial tecnológico da cidade.

“Este evento já é um sucesso na capital alagoana e pela primeira vez acontece fora de Maceió. Vamos estar juntos e prestigiar toda programação sobre empreendedorismo e marketing digital, além de aquecer o nosso comércio local e o serviço hoteleiro”, afirma o gestor penedense.

Sobre a Trakto

A Trakto é a primeira plataforma de design com suporte humanizado da América Latina voltada para negócios. Com quase 1 milhão de usuários, a startup oferece aos empreendedores digitais apresentações, propostas comerciais, contratos, e-books, posts para redes sociais, entre outros serviços.

Numa rodada de negócios que participou em 2021, a Trakto captou cerca R$ 7 milhões com a Black Founders Fund, do Google; a E3 Negócios e a Mene & Portella Investidores. Além disso, foi selecionada pelo Google for Startups para participar da edição 2022 do Black Founders Fund e também pela Endeavor para fazer parte do seu programa de aceleração Scale-up 2022.