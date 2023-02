Juiz de ‘RHOC’ Tamra faz doação ao GoFundMe pelo falecido enteado de Gretchen Rossi

Rivais de “Real Housewives of Orange County” Juiz de Tamra dar Gretchen Rossi nunca concordaram no programa, e sua rivalidade parece ter se fortalecido com o tempo – porque descobrimos que Tamra doou dinheiro para ajudar a homenagear o falecido enteado de Gretchen.

Tamra colocou $ 500 para o GoFundMe para o memorial de Grayson de 22 anos e despesas médicas … aproximando a campanha da metade do caminho de $ 70k.

Aluna de “Real Housewives of Beverly Hills” Teddy Mellencamp também colocou $ 500 no pote – e mais de 400 pessoas doaram até agora.

Conforme noticiamos, a campanha foi montada pela família de Michelle Arroyo — Mãe biológica de Grayson e ex do noivo de Gretchen Slade Smiley – depois que seu filho faleceu este mês de câncer no cérebro.

Não há amor perdido entre Michelle, Slade e Gretchen, o que pode ter influenciado a decisão de Tamra de apoiar financeiramente Michelle.

As doações ajudarão com o custo de um memorial para homenagear Grayson, bem como despesas médicas pendentes – das quais Slade é responsável por metade, mas supostamente nunca pagou… de acordo com Michelle.

Ela nos contou Gretchen finge para ter um relacionamento com Grayson para ganhar simpatia online, e alegou que Slade não paga pensão alimentícia desde 2019. Fontes próximas ao casal nos disseram que as acusações de Michelle são absurdas e precisam parar.

Tanto Tamra quanto Teddi encorajaram os ouvintes em seu podcast iHeart “Two T’s in a Pod ‘a doar para o GoFundMe de Michelle. Tamra apontou como Gretchen acabou de ganhar uma boa quantia em dinheiro para participar do Ultimate Girl’s Trip enquanto Michelle está passando por um GoFundMe para arrecadar dinheiro para o memorial de Grayson.