Lil Uzi Vert escorrega na piscina do NAV após tentar o salto do Demolidor

Lil Uzi Vert o footwork do futsal não conseguiu salvá-lo depois que ele tentou pular NAV ‘s outdoor pool … e o embaixador do Philly Eagles foi pego em 4K escorregando de bunda !!!

Os dois artistas ondulados são colaboradores frequentes, então os fãs ficarão felizes em saber que eles têm outra colaboração chegando, que pode acabar no tão aguardado álbum de Uzi… um projeto para o qual ele está criando buzz com sucesso.

Uzi esteve em todos os lugares nas últimas semanas – recentemente representando a nova classe de rappers no tributo ao hip hop do 50º aniversário do Grammy e até levando os Eagles à vitória com seu hit “Just Wanna Rock” durante sua rota para o Super Bowl LVII.