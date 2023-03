Junior Idalino deve ser mais uma das novidades a pleitear uma vaga na Câmara de Piaçabuçu

Mais um nome novo começa a despontar no cenário político de Piaçabuçu. Júnior Idalino ou Júnior do Açougue como também é conhecido devido ao seu empreendimento, o Açougue Frigocarnes, pode ser uma das opções em 2024 para ocupar umas das onze cadeiras no legislativo piaçabuçuense.

Até pouco tempo a comunidade do Potengy comentava sobre a possibilidade da esposa de Júnior, a enfermeira Marluce, que é natural do povoado e com uma grande família ainda por lá residindo, anunciar seu nome como pré-candidata a vereadora, porém agora já podemos dizer que na provável candidatura o nome posto à prova será mesmo o de Júnior Idalino.

Júnior há anos vive dentro da política partidária mesmo sem nunca ter colocado seu nome à disposição do eleitorado, isso porque sempre acompanhou o tio Valdy Idalino que já foi vereador em Igreja Nova e o pai, Biu Idalino, vereador por seis mandatos em Penedo. Agora pode ser a hora de testar todo o aprendizado colocando-o em prática com sua candidatura.