Justin Turner, estrela do Red Sox, é perfurado no rosto por arremesso e deixa o jogo ensanguentado

A estrela do Red Sox, Justin Turner, acabou de ser perfurado no rosto por um arremesso durante um jogo de treinamento de primavera … e o golpe foi tão violento que o deixou escorrendo sangue no home plate.

O incidente assustador aconteceu durante a inclinação de exibição de Boston com os Tigers … quando Turner subiu para rebater com dois corredores na base no final do segundo turno.

Aviso gráfico: Justin Turner foi perfurado no rosto e sangrou muito. Coisas realmente assustadoras. Orando pelo JT 🙏🙏

destro de Detroit Matt Manning jogou uma bola para cima e para dentro … e Turner não conseguiu sair do caminho – e acertou-o bem no rosto.

O ex-jogador da terceira base do LA Dodgers imediatamente caiu no chão de dor… e o vídeo da transmissão do jogo mostrou que ele estava sangrando muito no rosto.

Os treinadores do Red Sox correram para atendê-lo, cobrindo sua boca com uma toalha antes de conduzi-lo ao vestiário.

Justin Turner se afasta após ser atingido no rosto por um arremesso

