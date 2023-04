Destino Penedo participa de maior evento de turismo da América Latina

Assessoria SETUR

A Prefeitura de Penedo segue cumprindo o seu papel de divulgar e apresentar o Destino Penedo para todo o Brasil. Prova disso é, que, entre os dias 03 e 05 deste mês, a Cidade dos Sobrados, por meio da Secretaria Municipal de Turismo (SETUR) participou da WTM Latin America, o maior evento de turismo da América Latina.

A WTM aconteceu na Expo Center Norte, em São Paulo, e reuniu os principais representantes do setor de todo o mundo, entre operadores de viagens nacionais e internacionais, agentes de viagens, companhias aéreas, locadoras de veículos e demais fornecedores de serviços turísticos.

O maior evento de turismo da América Latina também reuniu destinos turísticos de todo o planeta, e Alagoas se fez presente com um estande próprio, com representantes de seus municípios, hotéis, receptivos e transportadores turísticos.

Jair Galvão, Secretário de Turismo de Penedo e Maria Augusta Brêda, diretora de Marketing e Promoções da Setur Penedo representaram o Destino Penedo e tiveram a oportunidade de estreitar o relacionamento comercial com atores importantes que já trabalham, vendem e comercializam o Destino Penedo, além de outros parceiros potenciais que já sinalizam iniciar operações com o município.

A articulação impulsionada no governo Ronaldo Lopes é muito importante porque diversifica o número de parceiros que irão, literalmente, vender o Destino Penedo, seja de forma independente, ou combinando com outros atrativvos, a exemplo de Maceió, Piranhas e outros destinos do Litoral Sul de Alagoas.

Os representantes da Setur também dialogar com os responsáveis pelos principais receptivos que trabalham em Alagoas, com o intuito de montar roteiros de um ou mais dias e até de day use (uso por um dia) nos atrativos de Penedo.

De acordo com o Secretário de Turismo de Penedo, o mercado turístico se faz a partir do relacionamento entre quem atua diretamente em cada área do setor. “Estar presente nesses eventos é de fundamental importância para que o destino turístico continue em processo de amadurecimento e fortalecimento de vendas. E é com esse compromisso que a gestão do prefeito Ronaldo Lopes continua participando e se fazendo próximo dos operadores do mercado nacional”, explica Jair Galvão.

Destino Penedo também participou da ABAV Travel SP

Na última semana, a cidade de Penedo também foi apresentada na ABAV Travel SP, que reuniu agentes de viagens de todo o Brasil, na cidade de Águas de Lindóia, em São Paulo.

O Destino Penedo foi representado por Maria Augusta Brêda, diretora de Marketing e Promoções da Setur.

“A medida que apresentamos o Destino Penedo nesses grandes eventos, propagamos ainda mais a curiosidade desses profissionais que vão querer, consequentemente, conhecer nosso destino. E o intuito é realmente esse, o de colocar a cidade de Penedo na prateleira das principais agências e operadoras de viagens do Brasil”, disse Maria Augusta Brêda.

Por Thaciana Lima – jornalista e social media da SETUR