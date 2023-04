Prefeitura de Penedo distribui cestas básicas em comunidades de baixa renda

Secom PMP

Com objetivo de combater a insegurança alimentar em Penedo, a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SEMASDH) iniciou nesta terça-feira, 04 de abril, mais uma distribuição de cestas básicas.

O trabalho apoiado pelo Governo de Alagoas começou pelo bairro Santa Cecília, mais conhecido como Matadouro, onde a Secretária Ana Teresa Lopes e equipe entregaram os alimentos nas casas das famílias beneficiadas.

“Essa ação é de extrema importância porque sabemos das necessidades dessas pessoas e a determinação do Prefeito Ronaldo Lopes é atender justamente quem mais precisa do poder público”, explica a Secretária de Assistência Social da Prefeitura de Penedo.

As cestas básicas são direcionadas para chefes de família inseridas no Cadastro Único, prioritariamente para pessoas em situação de extrema pobreza, e mediante visita prévia da equipe da SEMASDH no endereço informado no cadastro.

Os alimentos são transportados em veículos a serviço da Prefeitura de Penedo para facilitar a logística da distribuição, metodologia de trabalho que também será empregada no Conjunto Nilo Menezes e nas últimas ruas da localidade conhecida como Mutirão.

Junto com o Matadouro, as três áreas situadas na área urbana de Penedo são as que têm maior índice de famílias em situação de vulnerabilidade social e por isso estão sendo atendidas com a iniciativa.

