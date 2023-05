BMG Seguros Abertas Vagas de Emprego: Venha Conhecer!

A BMG Seguros, fundada em 2016 e que já se consolidou no mercado por suas soluções inovadoras e de alto impacto de Ramos Elementares, Linhas Financeiras e de todas as modalidades de Seguro Garantia, está contratando novos profissionais em São Paulo. Dito isso, caso esteja buscando um novo emprego, vale a pena consultar a lista de vagas abaixo:

Analista de Cloud Júnior – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Controles Internos Júnior – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Crédito Sênior – São Paulo – SP;

Analista de Desenvolvimento de Negócios Júnior – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Desenvolvimento Organizacional – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Gestão de Riscos – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Modelagem de Riscos Sênior – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Sinistros – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Sustentação Pleno – São Paulo – SP – Efetivo;

Consultor de Negócios Garantia – São Paulo – SP – Efetivo;

Consultor de Negócios P&C Pleno – São Paulo – SP – Efetivo;

Consultor de Novos Negócios Pleno – São Paulo – SP – Efetivo;

Engenheiro Civil Sênior – São Paulo – SP – Efetivo;

Gerente de Desenvolvimento de Negócios – São Paulo – SP e Remoto – Efetivo;

Gerente de Negócios Garantia – São Paulo – SP – Efetivo;

Gerente de Relacionamento – São Paulo – SP – Efetivo.

Mais sobre a BMG Seguros

Sobre a BMG Seguros, vale a pena frisar que, além de um time qualificado e dedicação para proporcionar serviços de qualidade, a fim de transformar o mercado de seguros, é protagonista dessa evolução por meio de ética, diversidade e inovação. E, com 6 anos de atuação no mercado, está reforçando a cada dia a missão de ser o melhor parceiro de negócios para os clientes.

Além disso, a empresa tem o papel de ser um agente de transformação e inovação no mercado de seguros, sempre prezando pela diversidade, inclusão, ética e respeito em seu ambiente de trabalho.

Como se inscrever?

Para se inscrever em uma das vagas, é preciso acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Na plataforma, é só consultar todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

