Google Chatbot Bard Agora Disponível em 180 Países

O Google fez um anúncio na última quarta-feira (10/05) sobre o lançamento do chatbot Bard em cerca de 180 países. A nova ferramenta, que utiliza a Inteligência Artificial (IA), estará disponível para uso, em inglês. A princípio, a empresa afirma que deverá realizar uma integração da nova tecnologia com várias plataformas.

Analogamente, o Bard do Google estará presente na ferramenta de buscas na internet, no qual a empresa se tornou conhecida mundialmente. Vale ressaltar que atualmente há uma briga pelo desenvolvimento desse tipo de tecnologia, fortalecida pelo lançamento do famoso ChatGPT da OpenAI no fim do ano passado.

De acordo com Sundar Pichai, diretor do Google, “com a IA generativa, estamos dando o passo seguinte. Estamos repensando todos os nossos produtos principais, inclusive a busca.” Ele diz que a empresa trabalha há cerca de sete anos com inteligência artificial e que ela está no momento em um ponto de inflexão.

Para Pichai, o Google busca transformar radicalmente seus produtos tornando-os muito mais úteis aos usuários, utilizando a IA generativa. Para ele, essa é uma abordagem da tecnologia responsável e audaciosa. Com o ChatGPT houve uma corrida pela utilização da ferramenta, e a empresa californiana apresentou o Bard.

Chatbot Bard

Ademais, o Google apresentou seu chatbot de IA generativa Bard no mês de março deste ano. Ele está disponível na língua inglesa, sendo que a meta é oferecer o serviço em mais de 40 idiomas. Outra questão relacionada à ferramenta da empresa, é a de que ela deverá ser multimídia, integrando imagens e perguntas.

Desse modo, espera-se que a ferramenta de busca online do Google tenha uma alteração em sua estrutura de maneira gradual. As respostas às perguntas feitas pelos usuários deverão ficar acima dos links tradicionais. Será possível interagir com a interface de diversas maneiras, como em pedidos de esclarecimentos.

A estimativa é a de que o novo Google, utilizando o Bard, esteja disponível em breve. Há uma lista de espera da empresa para que os usuários de todo o mundo possam utilizar a nova ferramenta através de uma inscrição. Há também o desenvolvimento de extensões para utilizar o Bard junto com o app Maps.

O robô também deverá estar associado ao Gmail, e o processador de textos online Google Docs. A empresa irá disponibilizar uma série de recursos para que outras organizações desenvolvam suas próprias IA generativas, como buscas, robôs de atendimento, e muito mais. Elas terão seus próprios aplicativos e banco de dados.

Anúncio da Microsoft

A poucos dias, a Microsoft fez um anúncio de que integrou o ChatGPT e sua tecnologia, em seu sistema de buscas, o Bing. Ela disponibilizou a ferramenta na semana passada para todos os seus usuários. Com a tecnologia, espera-se que a sua ferramenta colha os frutos, conquistando mais pessoas ao redor do mundo.

De fato, a Google e a Microsoft são rivais na utilização não só dos chatbots, como também de suas ferramentas de busca online. Em síntese, há uma disputa ferrenha, relativa à utilização da nova tecnologia de Inteligência Artificial que deverá ser utilizada em assistentes pessoais e outros produtos, pelos seus usuários.

As empresas estão empregando esforços para disponibilizar a ferramenta de chatbot, como o Bard e o ChatGPT. Há uma controvérsia e medo relacionado a utilização da tecnologia, visto que apresenta riscos como a desinformação, clones de voz, vídeos falsos e mensagens escritas de maneira convincente.

Alguns especialistas em tecnologia, no mês de março, solicitaram uma pausa no desenvolvimento dos sistemas de IA, com o objetivo de discutir o assunto e obter uma maior segurança em sua utilização. Geoffrey Hinton, cientista da computação, que trabalhava no Google, deixou seu emprego para denunciar os riscos da IA.

Preocupação com a tecnologia



Hilton afirmou que a tecnologia é perigosa, que há uma ameaça existencial sobre o uso da Inteligência Artificial séria e iminente. De fato, existem inúmeras preocupações envolvendo a tecnologia, envolvendo questões como por exemplo, se as respostas das perguntas feitas pelos usuários estão certas.

Em conclusão, há uma preocupação de que o Bard e outros chatbots também possam roubar o emprego de milhões de pessoas. Isso se deve ao fato de que através da nova tecnologia, é possível criar uma série de produtos midiáticos como textos e imagens, afetando profissionais em todo o mundo.