Último Dia para Inscrições no Vestibular UEG 2023/2

A UEG, Universidade Estadual de Goiás, é uma instituição de ensino superior pública com sede em Anápolis, Goiás.

A universidade oferece uma grande quantidade de cursos de graduação diferentes e, dessa maneira, atrai estudantes de todas as partes do país.

Se você que estudar na instituição, então você está com sorte! As inscrições para a próxima edição do vestibular da UEG ainda estão abertas, mas se encerram hoje (11 de maio).

Para que você consiga realizar a sua inscrição participar do processo seletivo, o artigo de hoje separou um resumo completo com tudo que você precisa saber sobre o vestibular UEG 2023/2, incluindo datas, estrutura das provas e modalidades de inscrições. Confira!

Vestibular UEG 2023/2: inscrições se encerram nesta quinta-feira

As inscrições para o vestibular 2023/2 da UEG estão abertas desde o dia 11 de abril. Todos os candidatos podem se inscrever até às 23h59 desta quinta-feira, 11 de maio de 2023.

O candidato deverá optar, no momento da inscrição, por uma cidade para realização da prova. provas serão aplicadas nos seguintes municípios: Anápolis, Ipameri, Itumbiara, Goiânia, Palmeiras de Goiás, Quirinópolis e São Luís de Montes Belos.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente de forma online por meio do preenchimento de formulário eletrônico no site oficial da UEG. Para participar, os candidatos devem pagar uma taxa de inscrição no valor de R$ 50,00.

Os interessados puderam também solicitar a isenção do pagamento entre os dias 11 e 20 de abril de 2023. Receberam a isenção os candidato de baixa renda titulares ou dependentes no Cadastro Único para os Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). Outro critério para a concessão do benefício era ser doadora regular de leite materno.

Vestibular UEG 2023/2: provas

As provas do vestibular da UEG serão aplicadas no dia 4 de junho de 2023, das 13h10 às 17h10. Os portões dos locais de realização das provas serão abertos às 12 horas e fechados às 13 horas. Não será permitida a entrada de candidatos após esse horário.

Os locais de prova serão divulgados no dia 31 de maio de 2023 e poderão ser consultados pelos candidatos no site oficial da UEG.

O exame será composto por 52 questões de múltipla escolha (objetivas) sobre disciplinas estudadas ao longo do ensino médio e também por uma redação.

A pontuação máxima da prova objetiva será de 130 pontos de acordo com pesos diferenciados por área de conhecimento conforme o curso escolhido pelo candidato. As matérias cobradas serão as seguintes: Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, Língua Estrangeira Moderna (Inglês ou Espanhol), Biologia, Física, Química, Geografia, História, Sociologia, Filosofia, Artes e Matemática.

A prova de redação, por sua vez, poderá receber uma pontuação máxima de 70 pontos e será comum a todos os cursos. Os candidatos deverão escrever um texto de no máximo 30 linhas com base no tema proposto pela banca examinadora.



Vestibular UEG 2023/2: oferta de vagas

Por meio do vestibular 2023/2, a UEG irá oferecer 450 vagas para 12 cursos de graduação com ingresso no segundo semestre de 2023. Dentre os cursos, podemos mencionar:

Agronomia;

Biomedicina;

Ciências Biológicas;

Educação Física;

Enfermagem;

Engenharia Civil;

Farmácia;

Fisioterapia;

Medicina Veterinária;

Química Industrial.

Segundo o edital do processo seletivo, a UEG irá dividir a quantidade de vagas em 3 categorias:

Sistema universal;

Sistema de cotas – para estudantes oriundos da rede pública de educação básica, negros, indígenas e/ou pessoas com deficiência;

Oferta de vagas para quilombolas.

Vestibular UEG 2023/2: divulgação dos resultados

O gabarito preliminar da prova será divulgado no dia 04 de junho e recursos serão recebidos pela UEG entre os dias 05 e 06 de junho de 2023. O gabarito oficial, por sua vez, será divulgado no dia 16 de junho.

Conforme as informações já divulgadas, a publicação do resultado preliminar irá acontecer no dia 28 de junho e recursos serão recebidos até o dia 30 do mesmo mês. Por fim, a divulgação do resultado final do vestibular 2023/2 da UEG será publicado no dia 10 de julho de 2023.