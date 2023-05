Universidade Federal do Espírito Santo lança Plataforma de Cursos Online Gratuitos

A Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) lançou nesta quarta-feira, dia 10 de maio, uma plataforma de cursos online gratuitos. De acordo com a instituição, os cursos para a capacitação profissional e disseminação do conhecimento são de curta duração.

O lançamento do curso é uma das ações para as comemorações do aniversário dos 69 anos da UFES. O evento de lançamento aconteceu no Cine Metrópolis, com início às 10h dessa quarta-feira. O lançamento contou com a apresentação da Banda de Congo Panela de Barro.

Conforme a professora Fabiana Ramos, coordenadora do projeto, a plataforma é uma forma aproximar a sociedade da Ufes, compartilhando conhecimento.

“A plataforma está muito bonita e funcional. Qualquer pessoa da sociedade pode se inscrever nos cursos e ao completar as atividades propostas, recebe ao final seu certificado. Tudo de modo autoinstrucional, online e gratuito”, afirma a coordenadora.

Além disso, sobre o projeto, Fabiana Ramos destacou a importância da UFES para os capixabas já que é a única universidade federal do estado.

“Quisemos ressaltar em toda construção deste projeto a importância da universidade para a sociedade capixaba, já que ela é a única universidade federal em nosso estado. Realizar esse lançamento no aniversário da Ufes é um marco também para a instituição que inaugura mais uma forma de levar conhecimento aos cidadãos, antenada nas novas tecnologias educacionais que se apresentam a cada dia”, ressaltou Fabiana.

Sobre a plataforma

Chamada Moocqueca, a plataforma contará com cursos de diversas áreas a serem feitos no meio de ambientes virtuais de aprendizagem, com a disponibilização de material produzido especificadamente para a modalidade de Educação a Distância (EAD).

A plataforma conta com o formato Massive Online Open Courses (MOOC), resultado de uma parceira da Superintendência de Educação a Distância e a Secretaria de Relações Internacionais.

Cursos ofertados

Inicialmente, a UFES está ofertando 14 (quatorze) opções de cursos de curta duração voltados para área de Saúde, Educação, Meio Ambiente, Comunicação e História. Os cursos contam com certificação.

Desse modo, após a conclusão do curso, tendo aproveitamento mínimo de 70%, os alunos podem emitir certificado online e gratuito gerado pela universidade.

A participação assim com a inscrição nesses cursos é gratuita. Para participar dos cursos não é obrigatório ser aluno da universidade, já que os cursos são abertos para a comunidade geral. Nesse sentido, para participar de algum dos cursos, basta acessar o site da plataforma Moocqueca, escolher o curso desejado e preencher um formulário eletrônico para cadastramento no portal.



O número de vagas é ilimitado já que os cursos são autoinstrucionais e funcionam por livre demanda. Os estudantes podem fazer mais de um curso, caso desejem.

Línguas e idiomas

Saúde e Bem Estar

Antibióticos: use com cuidado;

Desvendando a Obesidade;

Entendendo dor crônica para viver melhor;

Exercício físico e saúde: Como Iniciar, Retomar e Manter-se ativo;

Psicologia da felicidade e do bem-estar;

Saúde mental relacionada ao trabalho;

Luto e saúde mental.

Educação

Brincando de horta na educação infantil: aprender com a natureza;

Mapas conceituais na representação e construção de conhecimento;

Tecnologias translacionais científicas aplicadas;

Conexão com o Projeto Político Pedagógico;

Metodologia da pesquisa científica: da teoria à prática.

Conforme divulgado pela UFES durante o lançamento, a maior parte dos cursos conta com a possibilidade de atendimento a pessoas com necessidades especiais, com tradução em libras e com elementos para quem tem baixa visão. Além disso, a plataforma também terá tradução para o inglês, com objetivo de ampliar o público.

Clique aqui para conhecer a plataforma.

