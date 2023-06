A Universidade Presbiteriana Mackenzie, conhecida simplesmente como Mackenzie, começou as suas atividades do século XIX. A instituição possui diversos campi pelo país, como nas cidades de Campinas, Rio de Janeiro, Curitiba e São Paulo.

Atualmente, a instituição oferece diversas opções de cursos de nível superior muito conceituados, atraindo estudantes de todas as partes do Brasil.

Se você quer estudar na Mackenzie, então está com sorte: as inscrições para o Vestibular 2023/2 da Mackenzie no campus de Higienópolis já estão abertas.

Para te ajudar na sua preparação para enfrentar a prova, separamos um resumo completo com aquilo que você precisa saber sobre o Vestibular Mackenzie 2023/2, incluindo datas, funcionamento das provas e vagas disponíveis. Vamos conferir!

Vestibular Mackenzie 2023/2: inscrições abertas

As inscrições para o Vestibular 2023/2 da Mackenzie começaram no dia 13 de abril e poderão ser feitas até o dia 7 de junho de 2023. As inscrições podem ser realizadas para o campus da Mackenzie em Higienópolis.

Os candidatos deverão se inscrever exclusivamente de forma online por meio do preenchimento de formulário online no site da Mackenzie.

Todos os interessados deverão pagar uma taxa de inscrição de R$ 160,00 para participar do processo seletivo. A taxa poderá ser paga utilizando qualquer uma das formas disponibilizadas para o candidato no ato da inscrição.

Vestibular Mackenzie 2023/2: prova presencial

O Vestibular 2023/2 da Mackenzie para a unidade de Higienópolis prevê a aplicação de uma prova presencial para os candidatos.



Os estudantes poderão descobrir quais serão os prédios e das salas onde serão realizadas as provas no dia 13 de junho de 2023, depois das 16h. As informações estarão disponíveis no site da Mackenzie.

A prova presencial, por sua vez, será aplicada no dia 15 de junho de 2023, às 13h. O exame terá uma duração máxima de 4 horas e irá abordar assuntos estudados ao longo do ensino médio, além de uma redação. Confira a distribuição das 60 questões de múltipla escolha a seguir:

10 questões de Português;

05 questões de Inglês;

07 questões de Física;

07 questões de Química;

10 questões de Matemática;

07 questões de Biologia;

07 questões de Geografia;

07 questões de História.

A nota final dos candidatos no processo seletivo será calculada com base na média ponderada de pontos obtidos na prova. Cada disciplina que faz parte do exame irá receber um peso específico de acordo com o curso escolhido pelo candidato. A lista com os pesos para cada curso está disponível no edital do Vestibular 2023/2 da Mackenzie.

Além disso, é válido destacar que os candidatos que receberem nota zero na prova de redação serão desclassificados da seleção.

Vestibular Mackenzie 2023/2: oferta de vagas

Por meio do Vestibular 2023/2, a Mackenzie irá oferecer uma grande quantidade de vagas para cursos de graduação diferentes na unidade de Higienópolis. Confira algumas das opções a seguir:

Administração;

Arquitetura e Urbanismo;

Ciências Biológicas;

Ciência da Computação;

Direito Noturno;

Engenharia Civil;

Jornalismo;

Letras;

Pedagogia;

Química;

Teologia.

A relação de cursos e vagas disponíveis podem ser encontradas no edital do Vestibular 2023/2 da Mackenzie.

Vestibular Mackenzie 2023/2: divulgação dos resultados

A primeira chamada de candidatos aprovados no Vestibular Mackenzie 2023/2 será divulgada no dia 27 de junho de 2023, a partir das 16h. Os candidatos poderão acessar os resultados na página dedicada ao vestibular.

Os aprovados deverão realizar os procedimentos de matrícula entre os dias 27 de junho e 10 de julho de 2023.

A lista de segunda chamada, por sua vez, será divulgada pela Mackenzie no dia 13 de julho de 2023.

Mais informações podem ser encontradas no edital do Vestibular Mackenzie 2023/2.

Vestibular Mackenzie 2023/2: outras modalidades de seleção

O Vestibular Mackenzie 2023/2 também prevê outras modalidades de seleção, como:

Transferência externa;

Portador de diploma;

Notas internacionais.

Os candidatos que optarem por essas modalidades não precisarão participar da prova presencial.

Consulte o edital do Vestibular 2023/2 da Mackenzie para mais informações.