O termo “arcadismo” é usado para denominar um movimento literário e artístico que surgiu em meados do século XVIII. Apesar de ter sido criado na Europa, o arcadismo foi também muito importante para o Brasil.

O assunto é abordado com frequência por questões de literatura dentro das principais provas do país, como os vestibulares e o ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio.

Dessa forma, para te ajudar nos seus estudos, o artigo de hoje trouxe um resumo com tudo aquilo que você precisa saber sobre o arcadismo. Vamos conferir!

O que foi o arcadismo?

O Arcadismo é um movimento literário que surgiu no século XVIII, em meio ao Iluminismo, com o objetivo de resgatar os ideais da Antiguidade Clássica na literatura.

O movimento foi marcado especialmente pela busca pela simplicidade e pela harmonia. Os poetas do movimento se reuniam nas arcádias para discutirem literatura e o novo estilo que havia sido criado.

Principais características do arcadismo

As principais características do arcadismo incluem a oposição ao movimento barroco, o bucolismo, a exaltação da natureza e a valorização da simplicidade. Os temas mais recorrentes nas obras do movimento são o amor, a fugacidade do tempo e a morte. Além disso, os escritores arcádicos prezavam a valorização da razão e criticavam a complexidade excessiva do movimento barroco.

Também devemos mencionar que os poetas do movimento usavam pseudônimos baseados nos pastores da poesia latina e grega. Esses pseudônimos eram usados para atribuir um elemento de fantasia e idealização às obras e demonstram a influência da cultura clássica.

Veja outras características do movimento a seguir:

Retomada dos valores clássicos;

Equilíbrio e busca pela perfeição;

Inspiração iluminista;

Idealização da figura feminina;

Idealização do campo;

Ausência de emoções excessivas;

Uso de linguagem simples e objetiva;

Presença da mitologia.

Principais autores do arcadismo brasileiro

O arcadismo também esteve presente no Brasil durante a época do ciclo do ouro, no século XVIII. Com o centro econômico em Minas Gerais, devido a extração do minério, o local se tornou propício para o desenvolvimento artístico e cultural do país.

O arcadismo foi muito importante para a literatura brasileira, contribuindo para a formação de uma identidade nacional e influenciou movimentos literários posteriores, como o Romantismo. Além disso, as produções do movimento refletiam o contexto histórico vivido pelo Brasil no momento.

O marco inaugural do movimento do país aconteceu em 1768, com a publicação de “Obras Poéticas”, de Cláudio Manuel da Costa. A obra inclui o poema épico “Vila Rica”, uma exaltação à cidade de Ouro Preto e uma crítica aos abusos do poder colonial. Cláudio Manuel da Costa também foi importante como precursor do movimento árcade no Brasil, sendo membro da Academia Brasílica dos Renascidos.

Além desse autor, outro poeta que se destacou no período foi Tomás Antônio Gonzaga, também conhecido por meio do pseudônimo Dirceu.

Sua obra mais famosa é “Marília de Dirceu”, uma coleção de poemas líricos escritos em forma de cartas de amor. A obra é inspirada em sua paixão por Maria Dorotéia Joaquina de Seixas, conhecida como Marília.

Outro autor extremamente importante para o desenvolvimento do arcadismo no Brasil foi Basílio da Gama, conhecido por sua obra “O Uraguai”, abordada com frequência pelos vestibulares e pelo ENEM.

“O Uraguai” é um poema épico que retrata a guerra entre os espanhóis e os índios na região do Rio Grande do Sul. A obra é uma das produções mais importantes do arcadismo brasileiro e retrata uma visão crítica sobre o conflito e a colonização. Além do poema mencionado, Basílio da Gama também escreveu poesias líricas, pastoris e satíricas.

Outros escritores também se destacaram ao longo da vigência do arcadismo no Brasil, como Santa Rita Durão, Silva Alvarenga e Inácio José de Alvarenga Peixoto.

