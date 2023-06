Latto & Ice Spice deixam grandes gorjetas comemorando o Summer Jam no Hot Spot de Nova York

Tempero Gelo dar latão ambos tiveram a mesma ideia quando se tratava de comemorar seus grandes looks no Hot 97 Summer Jam deste ano … como aprendemos, eles acabaram no mesmo ponto quente de Nova York para se divertir !!!

Fontes próximas a ambos os campos dizem TMZ Hip-Hop … Ice e Latto acabaram no restaurante Sei Less com suas respectivas festas, e fomos informados da chama de longa data de Latto 21 selvagens eventualmente juntou-se à sua sala privada de 20 pessoas para brindar a ocasião!!!

Cardi B e Latto apresentando sua nova música ‘Put It On Da Floor Again’ no Summer Jam hoje à noite. 😍 pic.twitter.com/eK3w0ip8J5 —Cardi B | Atualizações (@updatesofcardi) 5 de junho de 2023

@updatesofcardi

Latto ainda estava agitada com a histeria de sua apresentação no Summer Jam… onde card b a trouxe para apresentar sua nova colaboração, “Put It On The Floor (Remix)” e seu bom humor foi sentido em primeira mão pela equipe do restaurante … Nota de $ 6k.



Para não ficar atrás, nos disseram que Ice também comemorou em sua própria sala privada separada … poucas horas depois de ser surpreendida pelo Genius VP, Rob Markmanno palco do Summer Jam com sua primeira certificação RIAA … uma placa de ouro por seu single “Munch”.

O signatário da Capitol Records lançou “Munch (Feelin ‘U)” em julho de 2022 através do Create Music Group, Worldstar Distro e da empresa-mãe da Genius, MediaLab … e o resto agora é história em um troféu para sua parede !!!