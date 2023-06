‘restos humanos presumidos’ descobertos dentro de destroços submersíveis do Titanic

Houve uma terrível descoberta entre os destroços do condenado submersível Titan recuperado do fundo do Oceano Atlântico – presumivelmente restos humanos.

A Guarda Costeira dos EUA anunciou na quarta-feira que os restos mortais foram encontrados no campo de destroços da catastrófica implosão do submersível, a apenas 1.600 pés da proa do infame naufrágio do Titanic.

Agora, os supostos restos humanos serão transportados para os EUA para análise… Subtragédia de OceanGate.

Conforme informamos… os destroços do submarino estão agora de volta à terra, várias peças do Titan foram descarregadas na quarta-feira em St. John’s, Newfoundland, Canadá, do navio Horizon Arctic.