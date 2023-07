edital nos próximos dias; banca contratada!

O concurso Seplag MG (Secretaria de Planejamento e Gestão) pode sair a qualquer momento, já que uma das fases mais importantes foi finalizada.

O certame já conta com banca organizadora e o Instituto ACCESS será o responsável pelas inscrições e viabilização das etapas da seleção. Os esclarecimentos foram publicados no Diário Oficial do Estado.

Processo de inscrição do concurso Seplag MG

As inscrições puderam ser realizadas até 16 de junho, já que o cadastro deve ser feito por meio do ENEM- Exame Nacional do Ensino Médio.

Após o procedimento acima, os interessados no concurso realizarão outra inscrição no site da banca organizadora. A empresa será responsável por receber as inscrições e viabilizar as etapas do certame.

Vale lembrar que a seleção já foi autorizada, conta com comissão, porém, ainda não tem banca para comandar a seleção. No Enem, o candidato realizará provas objetivas e redação.

Neste ano, as provas do Enem serão deverão acontecer nos dias 05 e 12 de novembro de 2023. Já a segunda etapa do concurso Seplag MG , consiste em um curso de graduação em Administração Pública (CSAP), ministrado pela Escola de Governo Professor Paulo Neves de Carvalho da Fundação João Pinheiro.

Os valores remuneratórios atualizados ainda não foram divulgados, contudo, em 2022, os servidores da carreira recebiam em torno de R$5.147,18.



Como foi o último concurso Seplag MG ?

O último edital aconteceu em 2022 e na ocasião disponibilizadas 40 vagas. Do quantitativo, 20 foram para ampla concorrência, quatro para pessoas com deficiência, oito para pessoas autodeclaradas negras, uma para pessoas autodeclaradas indígenas e sete para pessoas de baixa renda que sejam egressas da rede pública de ensino.

O processo de avaliação e inscrição aconteceu do mesmo modo. Os interessados se inscreveram no Enem 2022 e também na página de participação da banca- Cefetminas.

Foi eliminado do concurso Seplag MG o participante que não conseguiu, no mínimo, 350 pontos em cada uma das provas objetivas e 500 pontos na prova de redação. Os que tiveram uma boa pontuação e foram aprovados, iniciaram o curso de graduação em Administração Pública com duração mínima de quatro anos e máxima de cinco anos. A frequência mínima obrigatória exigida foi de 75% em cada disciplina da grade curricular do curso em questão. Os candidatos foram avaliados mediante estas fases: Primeira Etapa: Realização do Exame Nacional do Ensino Médio de 2022 (Enem 2022) (eliminatório e classificatório),

Realização do Exame Nacional do Ensino Médio de 2022 (Enem 2022) (eliminatório e classificatório), Segunda Etapa: Habilitação dos candidatos aprovados e classificados na primeira etapa, para matrícula no Csap, ministrado pela Escola de Governo/FJP (eliminatório); e

