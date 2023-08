5 maneiras de alterar a imagem do perfil Disney + na TV, celular, PC

O Disney+ é um conhecido serviço de streaming over-the-top baseado em assinatura com algum conteúdo de qualidade de sua produção e de produtoras terceirizadas que cativam os espectadores, ganhando imensa popularidade. Um de seus principais recursos é adicionar vários perfis à mesma conta.

Ter perfis separados permite que vários usuários usem uma conta sem interferir no histórico de exibição uns dos outros. Os usuários também podem personalizar esses perfis e alterar recursos como reprodução automática, classificações de conteúdo, nomes, foto de perfil e muito mais na página de edição de perfil. Este artigo irá orientá-lo sobre como alterar a imagem de perfil do Disney+ na TV, no celular e no PC.

Como faço para alterar a foto do perfil Disney Plus 2023

Alterar a foto do perfil no Disney + não é grande coisa; você só precisa seguir o procedimento correto sem erros. E o melhor é que você pode fazer isso no aplicativo móvel, no site e também na versão para TV do aplicativo.

Altere a foto do perfil Disney + no aplicativo móvel

Se você usa o aplicativo móvel Disney+ para assistir a todo o seu conteúdo favorito e deseja alterar sua foto de perfil, siga estas etapas:

Primeiro, abra o aplicativo Disney+ no seu telefone.

Em seguida, você deve tocar no Perfil opção no canto inferior direito.

Depois disso, toque em Editar perfis .

A próxima tela mostrará todos os perfis disponíveis, então você deve selecionar aquele cuja foto de perfil deseja alterar.

Em seguida, a página de configuração será aberta e aqui você precisa tocar no botão editar abaixo da foto do perfil.

Agora, você verá muitas fotos que podem ser mantidas como imagem de perfil. Toque na foto que você deseja definir a imagem do perfil.

Por fim, toque no Salvar botão no canto superior direito para salvar as alterações.

Altere a imagem do perfil Disney + através do site no PC

Alterar a foto do perfil no Disney+ é quase igual à versão do app, mas os botões ficam em lugares diferentes. No entanto, essas etapas o ajudarão se você usar o Disney+ por meio do site e quiser alterar sua foto de perfil.

Abra qualquer navegador e navegue até o site oficial do Disney+ .

Faça login na sua conta, caso ainda não o tenha feito.

Clique no Perfil ícone no canto superior direito.

A seguir, clique em Editar perfis.

Depois disso, você deve clicar no botão Lápis ícone no perfil que você deseja editar.

Clique no Lápis ícone abaixo da foto do seu perfil.

Na próxima tela, selecione a foto que deseja definir como sua foto de perfil.

Agora, clique em Salvar botão para salvar as alterações.

Mude a foto do perfil Disney + na SmartTV

Você também pode trocar a foto do perfil do Disney+ na sua SmartTV, e para isso, você precisa seguir os seguintes passos:

Primeiro, abra o Disney+ aplicativo na sua SmartTV.

Pressione o botão Voltar no controle remoto da TV para acessar diferentes opções.

Em seguida, você deve selecionar Opções de perfil no canto superior esquerdo.

Depois disso, escolha Editar perfis .

Agora, você precisa destacar o perfil que deseja editar e selecioná-lo.

Ele mostrará muitas opções para manter como sua foto de perfil, então selecione uma que desejar e selecione Feito .

Por que não consigo alterar a foto do perfil no Disney+?

Se você não conseguir alterar a foto do perfil no Disney+ mesmo seguindo as etapas acima, sem dúvida há algum problema com o servidor Disney+ ou algum problema do seu lado.

Você pode visitar o Downdetector para saber o status do servidor Disney+. Se o servidor do Disney+ estiver fora do ar, você terá que esperar até que seja consertado.

Se o servidor estiver funcionando sem problemas, a conectividade de rede também pode ser a culpada. Nesse caso, você verifica a velocidade da sua internet e tenta aumentá-la se for insuficiente.

Se você ainda não conseguir alterar a foto do perfil no Disney+, reinicie o dispositivo e certamente corrigirá pequenos problemas como este.

Conclusão

Com essas etapas, você pode alterar facilmente a foto do perfil do Disney+ na TV, no celular e no PC. Se você enfrentar um problema com qualquer etapa mencionada no artigo acima, sinta-se à vontade para nos informar na seção de comentários.

perguntas frequentes

Como adiciono um perfil no Disney+?

Para adicionar seu perfil, faça login na sua conta Disney+ > acesse Perfil > Adicionar perfil > selecione um avatar > digite o nome > clique Salvar.

Como faço para editar minhas informações de perfil Disney+?

É fácil e você só precisa abrir o Disney+ em qualquer plataforma familiar, navegar até o perfil e selecionar a opção de editar perfis. Depois disso, você precisa clicar no ícone de lápis e ele exibirá todas as informações e você poderá editar o que quiser.

Duas pessoas podem assistir ao Disney+ simultaneamente?

Se você possui uma conta Disney+, pode usar para assistir seu conteúdo em até quatro dispositivos simultaneamente sem problemas.

Quantos perfis você pode ter no Disney+?

A resposta direta a esta pergunta é 6 perfis, exceto o seu. E você pode alterar facilmente a foto do perfil das contas em um único local.

