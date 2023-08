CALOR E SAÚDE! Veja estas dicas para cuidar da saúde em dias muito quentes

O verão é uma estação adorada por muitas pessoas, com dias ensolarados e clima quente. No entanto, é importante lembrar que essa época do ano requer cuidados especiais com a saúde. Com altas temperaturas, exposição solar intensa e a possibilidade de desidratação, é fundamental adotar medidas para garantir o bem-estar e evitar problemas de saúde. Neste artigo, apresentaremos 10 dicas essenciais para cuidar da saúde nos dias quentes do verão.

Alimentação Equilibrada e Leve

Durante os dias quentes, o organismo tende a trabalhar de forma mais lenta devido ao aumento da temperatura corporal. Por isso, é importante adotar uma alimentação equilibrada e leve, com alimentos frescos e naturais. Priorize o consumo de frutas, verduras, legumes e evite alimentos processados e condimentados. Além disso, é essencial tomar cuidado com a intoxicação alimentar, que é mais comum em dias quentes. Consuma os alimentos frescos e evite deixá-los fora da geladeira por muito tempo. Lembre-se também de lavar bem as mãos antes e depois do preparo das refeições.

Hidratação Adequada

Com as altas temperaturas, o corpo transpira mais, levando à perda de líquidos e, consequentemente, à desidratação. Para evitar esse problema, é fundamental manter-se hidratado. Beba pelo menos 2 litros de água por dia, mesmo que não sinta sede. A falta de sede não é um indicativo de que o corpo não precisa de água. Lembre-se de que a desidratação pode causar queda de pressão, náuseas, desorientação e até problemas renais. Portanto, mantenha uma garrafa de água por perto e beba regularmente ao longo do dia.

Proteção Solar Adequada

A exposição ao sol é uma das principais preocupações nos dias quentes. Os raios solares, especialmente os raios UVA e UVB, podem causar danos à pele, como queimaduras, envelhecimento precoce e até câncer de pele. Por isso, é fundamental utilizar protetor solar com fator de proteção adequado para cada tipo de pele. Opte por um protetor com FPS mínimo de 30 e reaplique a cada 2 horas, especialmente se estiver em ambientes externos. Além do protetor solar, é recomendado o uso de chapéus, óculos de sol e roupas adequadas para proteger-se dos raios solares.

Evite Exposição Solar Excessiva

Embora seja importante aproveitar o sol, é essencial evitar a exposição excessiva nos horários de pico, geralmente entre 10h e 16h. Nessas horas, os raios solares são mais intensos e podem causar danos à pele. Opte por atividades ao ar livre antes ou após esse período, e procure ambientes com sombra quando estiver exposto ao sol. Lembre-se de que mesmo em dias nublados os raios solares podem causar danos à pele, portanto, não descuide da proteção solar.



Roupas Leves e Respiráveis

Durante os dias quentes, é importante utilizar roupas leves e respiráveis para evitar o superaquecimento do corpo. Opte por tecidos como algodão, linho e viscose, que permitem a circulação do ar e ajudam a manter a temperatura corporal estável. Evite roupas sintéticas, que dificultam a transpiração e podem causar desconforto. Além disso, lembre-se de usar chapéus e óculos de sol para proteger-se do sol.

Cuidado com a Exposição a Ambientes com Ar-condicionado

Apesar de ser tentador buscar ambientes com ar-condicionado para se refrescar nos dias quentes, é importante tomar cuidado com a exposição prolongada a ambientes muito frios. A mudança brusca de temperatura pode afetar o sistema imunológico e levar a problemas respiratórios, como gripes e resfriados. Mantenha um equilíbrio entre ambientes climatizados e locais com temperatura ambiente, e evite ficar exposto ao ar-condicionado por longos períodos.

Atividade Física Adequada

Mesmo nos dias quentes, a prática regular de atividade física é importante para manter o corpo saudável. No entanto, é fundamental escolher o horário adequado para evitar o calor excessivo. Opte por realizar exercícios no início da manhã ou no final da tarde, quando as temperaturas estão mais amenas. Além disso, mantenha-se hidratado durante o exercício e vista roupas adequadas para a prática esportiva.

Cuidado com a Higiene Pessoal

Nos dias quentes, é comum transpirar mais. Por isso, é importante manter uma boa higiene pessoal para evitar problemas como mau cheiro e irritações na pele. Tome banhos regulares, utilize um desodorante adequado e mantenha a pele limpa e seca. Além disso, é fundamental lavar as mãos com frequência para evitar contaminações.

Evite o Consumo Excessivo de Álcool e Cafeína

O consumo excessivo de álcool e cafeína pode levar à desidratação, especialmente nos dias quentes. Ambas as substâncias têm efeito diurético, ou seja, estimulam a produção de urina, o que pode aumentar a perda de líquidos do corpo. Portanto, modere o consumo de bebidas alcoólicas e bebidas com cafeína, como café e refrigerantes.

Cuide da Saúde Mental

Além dos cuidados com o corpo, é importante cuidar da saúde mental nos dias quentes. O calor intenso pode afetar o humor e aumentar o estresse. Procure atividades relaxantes, como meditação, yoga ou momentos de lazer com a família e amigos. Mantenha uma rotina equilibrada, com horas adequadas de sono e momentos de descanso. Lembre-se de que a saúde mental é tão importante quanto a saúde física.

Seguindo essas dicas, você estará preparado para aproveitar os dias quentes do verão com saúde e bem-estar. Cuide de si mesmo, mantenha-se hidratado e proteja-se do sol. Lembre-se de que a prevenção é sempre melhor do que o tratamento. Aproveite o verão, mas não descuide da sua saúde!