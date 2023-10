As decorações de esqueleto de Taylor Swift e Travis Kelce dominam o Halloween

A versão assustadora do casal tem aparecido em todo o país, como fica evidente nos vídeos virais online… um deles mostra Travis e muitas versões de Taylor em seu corpo. Especial de Halloween – homenageando os múltiplos looks da cantora nos shows da turnê “Eras”.

Eles são todos muito criativos, TBH… uma exibição foi feita para parecer um show privado – com o decorador até assumindo o controle das ondas de rádio locais, para que qualquer um que passar por lá possa ouvir junto com a multidão de mortos-vivos!

Como você sabe, Taylor e Travis são o assunto da cidade no momento, com seus romance a todo vapor … então os pop-ups não parecem tão fora do comum. As pessoas até ficaram vestindo-se como a dupla icônica no fim de semana de Halloween, como esperado.