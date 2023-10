Estes 4 Signos Vão Ter um Glow Up em 2024!

Ah, o famoso glow up! Quem não sonha com uma transformação daquelas, da noite para o dia, que deixa todo mundo de queixo caído? Mas, ei, este não é um fenômeno exclusivo de contos de fadas ou filmes de Hollywood.

O zodíaco também tem algo a dizer sobre isso. Afinal, os astros influenciam mais do que apenas nossos amores e carreiras; eles também dão aquela mãozinha no quesito beleza e autoestima.

Está pronto para saber quais signos vão ter um belo de um glow up em 2024? Se você é de um desses quatro signos, prepare-se para brilhar!

Quais signos vão ter um glow up em 2024?

1. Leão (23/07 – 22/08)

Entre os signos que vão ter um glow up, ninguém mais do que o rei da selva astrológica! Vamos ser sinceros, Leão já tem uma presença digna de nota, mas em 2024, o Sol, seu regente, vai entrar em um alinhamento poderoso com Vênus, o planeta da beleza. Isso significa que o magnetismo natural desse signo será intensificado ao máximo.

Além disso, Saturno vai entrar em sua casa da saúde, o que vai fazer com que você se sinta inspirado para adotar um estilo de vida mais saudável. Se você já pensou em entrar na academia ou iniciar um novo regime de cuidados com a pele, este é o momento. E com Júpiter transitando sua casa do amor e da criatividade, sua autoconfiança vai estar nas alturas.

2. Virgem (23/08 – 22/09)

Virgem, é hora de você sair da sombra e assumir seu lugar de direito sob os holofotes. Tradicionalmente conhecido como o signo do serviço e da modéstia, você vai experimentar uma mudança de atitude em 2024.



Mercúrio, seu planeta regente, estará em conjunção com Vênus na maior parte do ano, enfatizando a importância do autocuidado e da autoimagem.

Você vai se dar conta de que merece o melhor e, de repente, a simplicidade dará lugar a um desejo de experimentar algo mais glamouroso. Sua pele vai agradecer a sua nova rotina de cuidados, e aquela sua característica postura reservada? Prepare-se para uma versão mais ousada e confiante de você mesmo.

3. Libra (23/09 – 22/10)

Como o signo naturalmente associado à Vênus, você já tem uma inclinação para tudo que é belo, Libra. No entanto, 2024 promete ser um ano especialmente mágico para você nesse aspecto. Marte estará em sua casa da carreira e reputação, tornando este o momento perfeito para você investir em si mesmo.

Não será apenas um glow up físico; é toda a sua aura que vai brilhar. Se você está pensando em fazer aquela transformação no visual, como um novo corte de cabelo ou um guarda-roupa renovado, vai em frente! O universo está conspirando a seu favor.

4. Aquário (21/01 – 19/02)

Quem disse que os aquarianos, conhecidos por sua natureza excêntrica e independente, não podem ter um momento de beleza estonteante? Urano, o seu planeta regente, estará em um trânsito favorável com Vênus em 2024, o que significa uma explosão de criatividade e inovação em todos os aspectos da sua vida, incluindo a aparência.

Vocês são os revolucionários do zodíaco, sempre um passo à frente quando se trata de tendências. Portanto, qualquer mudança que decidam fazer vai, com certeza, ditar moda. Prepare-se para um glow up que não apenas realça sua beleza natural, mas também reflete a sua singularidade.

Considerações finais

Se você pertence a um dos signos que vão ter um glow up, prepare-se para um ano repleto de transformações estéticas e, claro, muitos elogios. Mas lembre-se, o glow up é também uma jornada interna de autoaceitação e crescimento pessoal. A beleza é apenas a cereja do bolo de um processo muito mais profundo de autoconhecimento e evolução.

Não pertence a um desses quatro signos? Não se preocupe! Os astros têm seus próprios planos para cada um de nós. Quem sabe o seu momento de brilhar não está logo ali, na próxima esquina cósmica? Fique de olho no céu e, principalmente, em você mesmo. Afinal, todos merecemos nosso momento ao sol.