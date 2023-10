UFSCar e Unicamp divulgam Vestibular Indígena 2024

A Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest) divulgou o edital de abertura referente ao Vestibular Indígena 2024. O processo seletivo acontecerá em uma parceria entre a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar).

As oportunidades ofertadas são exclusivas para candidatos indígenas que são pertencentes à comunidades indígenas brasileiras. Os aprovados ingressarão exclusivamente no primeiro semestre letivo de 2024. Confira a seguir mais detalhes sobre a seleção!

Vestibular Indígena 2024: Inscrições

De acordo com o edital de abertura, as inscrições para o Vestibular Indígena 2024 serão recebidas entre os dias 1º e 30 de novembro de 2023.

Como acontece tradicionalmente, a Comvest receberá as inscrições de forma virtual, exclusivamente por meio do preenchimento de formulário eletrônico disponível na página do Vestibular Indígena 2024. O documento estabelece ainda que as inscrições são totalmente gratuitas.

No momento da inscrição, além de todos os dados pessoais, escolares e de contato, é possível escolher dois cursos de graduação. No entanto, é necessário que uma opção seja para a Unicamp e outra para a UFSCar.

Ainda conforme estabelecido em edital, poderão se inscrever os estudantes indígenas brasileiros que cursaram todo o ensino médio em escolas públicas.



Os candidatos ao Vestibular Indígena 2024 deverão comprovar que pertencem a uma das etnias indígenas do território brasileiro. P por meio da documentação especificada no Edital, que será publicado na página do Vestibular.

Provas do Vestibular Indígena

Para fins de classificação dos candidatos inscritos no Vestibular Indígena 2024, a Comvest aplicará uma prova comum a todos os candidatos. A mesma prova vai valer para selecionar nas duas universidades.

De acordo com o cronograma, a prova do Vestibular Indígena Unificado 2024 está marcada para o dia 14 de janeiro de 2024.

Os locais de prova serão nas seguintes cidade: Campinas (SP), Campo Grande (MS), Recife (PE), Santarém (PA), São Gabriel da Cachoeira (AM) e Tabatinga (AM). Os candidatos poderão escolher em que município desejam fazer as provas no momento da inscrição.

A prova será em língua portuguesa, composta de questões de múltipla escolha e uma Redação, da seguinte maneira: Linguagens e códigos (14 questões); Ciências da Natureza (12 questões); Matemática (12 questões); Ciências Humanas (12 questões); e uma Redação.

Oferta de vagas

São oferecidas cerca de 130 vagas na Unicamp e outras 130 vagas na UFSCar. Como mencionado anteriormente, as oportunidades visam o ingresso de novos alunos no 1º semestre letivo de 2024.

Acesse o edital na íntegra para mais detalhes.

