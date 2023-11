DF-DFERH-01 Erro ao recuperar informações do problema do servidor na Google Play Store

Ao navegar na Google Play Store, muitas vezes você pode encontrar um aplicativo intrigante que decide fazer o download. Agora, ao tocar no botão de download, você encontra o erro DF-DFERH-01 Erro ao recuperar informações do servidor. Se isso acontecer com você também, não se preocupe; este guia irá ajudá-lo a consertar isso.

O que é o erro DF-DFERH-01 ao recuperar informações do servidor na Google Play Store?

O erro DF-DFERH-01 ao recuperar informações do servidor é um código de erro comum que geralmente é visto ao tentar baixar aplicativos ou atualizá-los na Play Store. Isso geralmente acontece se você tiver uma conexão lenta com a Internet. No entanto, isso certamente não significa que apenas uma conexão lenta à Internet seja a causa principal.

Embora existam maneiras de acelerar sua Internet, existem mais causas para o erro DF-DFERH-01 ao recuperar informações do servidor, como cache corrompido, dados corrompidos e uma conta do Google desconectada. Seja qual for o motivo, a próxima seção o ajudará a corrigi-lo.

Como corrigir erro DF-DFERH-01 ao recuperar informações do servidor

1. Reinicie o seu dispositivo e tente novamente

A primeira e mais fácil maneira de corrigir o erro DF-DFERH-01 ao recuperar informações do servidor é reiniciar o dispositivo. Normalmente, uma simples reinicialização é suficiente. No entanto, se isso não ajudar, pressione e segure o botão liga / desliga por 10 segundos para iniciar uma reinicialização forçada. Se mesmo isso não ajudar, prossiga com a próxima correção.

2. Verifique seu ID do Google

A próxima coisa que você precisa fazer é verificar seu ID do Google. Às vezes, se você fizer login no seu ID do Google usando vários dispositivos, o Google suspeitará e desconectará você de alguns dispositivos. Se esse também for o caso do seu dispositivo, você precisará verificar e consertar. Dito isso, aqui estão as etapas que você precisa seguir:

Abrir Configurações. Role para baixo e toque em Conta de usuário. Toque em Google. Toque no seu perfil e depois toque nos três pontos no canto superior direito. Por fim, toque em Sincronizar.

Agora, duas coisas podem acontecer. O Google informará que você está logado. Ou será sincronizado. Se o primeiro acontecer, faça login no Google e seu problema DF-DFERH-01 Erro ao recuperar informações do servidor será resolvido. Caso contrário, prossiga com a próxima correção.

3. Limpe o cache de aplicativos da Google Play Store

Assim como todos os aplicativos do seu telefone Android, a Google Play Store também armazena um cache que torna a operação mais rápida. No entanto, ocasionalmente esse cache pode ser corrompido e causar muitos problemas como DF-DFERH-01 Erro ao recuperar informações do servidor. Se for esse o caso, aqui estão as etapas para limpar o cache do aplicativo Google Play Store:

Pressione e segure Play Store por 2 segundos. Agora, toque em Informações do aplicativo ou (eu) botão, o que você vê. Role para baixo e toque em Uso de armazenamento. Toque em Limpar cache.

É isso. Agora, abra a PlayStore e tente atualizar ou baixar um aplicativo e verifique se você vê o erro DF-DFERH-01 novamente ou não. Se sim, prossiga com a próxima correção.

4. Limpar dados da Google Play Store

Se a limpeza do cache não ajudar, é possível que todos os dados armazenados no Google PlayStore tenham sido corrompidos. Não se preocupe, neste processo nenhum dos seus dados pessoais será removido ou apagado. Em vez disso, os dados da Play Store serão removidos e isso é desnecessário. Se você deseja limpar os dados da Play Store, aqui estão as etapas:

Pressione e segure Play Store por 2 segundos. Agora, toque no botão Informações do aplicativo ou (i), o que você vê dependendo do seu dispositivo. Role para baixo e toque em Armazenar Uso. Toque em Apagar os dados. Toque no botão Voltar e toque em Forçar fechamento.

Agora espere um ou dois minutos e abra a PlayStore. Tente baixar ou atualizar qualquer aplicativo e verifique se você percebe o erro DF-DFERH-01 ou não. Se sim, prossiga com a próxima correção.

5. Verifique se você tem espaço suficiente

Os aplicativos modernos exigem muito mais armazenamento do que antes. As coisas mudaram. Como resultado, se você estiver com pouco armazenamento, é possível que os aplicativos não consigam baixar ou atualizar porque não há espaço restante no seu dispositivo.

Embora você possa perceber que ainda há uma quantidade considerável de espaço restante em seu dispositivo, o sistema operacional Android também precisa de algum espaço para executar processos em segundo plano e executar outras coisas. Se essas coisas não forem executadas, seu dispositivo poderá ficar instável. Como resultado, esse espaço restante não pode ser utilizado.

Se você estiver passando por crises de armazenamento, o melhor é liberar espaço e depois baixar ou atualizar algo na Play Store. Se você não conseguir encontrar nada para remover, recomendamos instalar o DiskUsage. Este é um pequeno aplicativo. É tão pequeno que não ocupa espaço e nem dá erros.

6. Redefinir as preferências do aplicativo

A próxima coisa que você pode fazer é redefinir as preferências do aplicativo. Às vezes, essas configurações são alteradas, o que resulta em problemas como DF-DFERH-01 Erro ao recuperar informações do servidor. Redefinir as preferências do aplicativo significa trazer as configurações ao estado padrão. Quando você redefine as preferências de um aplicativo, quaisquer configurações personalizadas ou configurações feitas nesse aplicativo serão revertidas para as configurações originais ou padrão. Aqui estão as etapas para fazer isso:

Abrir configurações. Role para baixo e toque em Aplicativos. Agora toque em Gerenciamento de aplicativos. Quando a lista de aplicativos abrir, toque nos três pontos no canto direito. Toque em Redefinir preferências do aplicativo.

É isso. Agora, você não deve enfrentar o erro DF-DFERH-01 ao recuperar informações do servidor. No entanto, você deve ter em mente que este método não funciona em dispositivos Android 13 e superiores. Mas se você estiver usando o Android 12 ou qualquer versão anterior, isso resolverá os problemas.

7. Redefina sua conta do Google

A próxima coisa que você pode fazer para corrigir o erro DF-DFERH-01 ao recuperar informações do servidor é redefinir sua conta do Google. No entanto, você deve saber que o Android não oferece nenhuma opção que diga Redefinir conta do Google. Em vez disso, você precisa remover sua conta do Google e adicioná-la novamente. Aqui estão as etapas para fazer isso:

Abrir Configurações. Role para baixo e toque em Usuários e contas. Toque em Google. Se você estiver usando duas contas, selecione a conta com a qual está enfrentando problemas. Na próxima página, toque nos três pontos no canto superior direito. Clique em Remover conta. Reinicie seu dispositivo e faça login no Google novamente simplesmente abrindo a Play Store.

Quando tudo estiver pronto, tente baixar ou atualizar algo e tudo deverá funcionar bem.

8. Redefinição de fábrica

A última opção que você tem é redefinir seu dispositivo para os padrões de fábrica. Antes de fazer isso, você deve saber que todos os dados do seu dispositivo serão apagados. Portanto, é melhor fazer backup de todos os dados importantes. Aqui estão as etapas para redefinir seu dispositivo:

Abrir Configurações. Procurar Reiniciar. Toque em Redefinir telefone. Insira o seu Senha da tela. Toque em Reiniciar.

É isso. Agora seu telefone será reiniciado e levará algum tempo. Depois disso, assim que seu telefone for redefinido, você precisará fazer login no Google e atualizar outros aplicativos, e isso garantirá que você se livre do erro DF-DFERH-01 ao recuperar informações do servidor.

