Ronaldo Lopes se fortalece cada vez mais para sua reeleição com o sentimento de pertencimento do penedense  

Os fatos e feitos tem mostrado o fortalecimento político e administrativo do prefeito de Penedo, Ronaldo Lopes (MDB). Ações nunca vistas na cidade ribeirinha, tem colocado o gestor em evidência e o resultado do seu trabalho tem ecoado alto nas ruas da cidade e povoados da zona rural.

Contando com 12 dos quinze vereadores até agora, sendo real a possibilidade de somar 13 na bancada de apoio até o final de novembro, Ronaldo tem musculatura de um campeão de halterofilismo no legislativo penedense para aprovar tranquilamente os projetos de interesse do executivo, esses que trazem garantia de melhoria da qualidade de vida para o povo de Penedo.

Já nos povoados a assistência que muitas vezes era dada pela Usina Paísa por omissão do poder público, Ronaldo Lopes conseguiu estreitar o relacionamento com o homem e mulher do campo, incentivando a produção local com viabilidade para escoamento, evitando o êxodo rural com a geração de emprego e renda.

O sentimento de pertencimento voltou a conviver com os penedenses que se distanciaram da “cidade do já teve e já foi”, e agora acreditam num município que “tem e terá muito mais”.