Você pode estar pagando uma MULTA DE TRÂNSITO FALSA

Estimar a quantidade diária de golpes executados é uma tarefa desafiadora. Isso porque os golpistas estão cada vez mais especializados e utilizam diversas estratégias para extorquir suas vítimas. Atualmente, um dos crimes mais comuns é aquele que envolve o golpe da multa trânsito falsa.

Embora não seja uma prática nova, o golpe da multa trânsito falsa tem sido bem-sucedido devido à astúcia dos criminosos. Afinal, eles conseguem tornar a situação aparentemente real. Para isso, fotografam veículos em vias públicas, registrando o dia, o horário e a data. Então, em seguida, enviam uma notificação falsa de multa para o endereço do proprietário.

Como perceber se a multa de trânsito é falsa ou não

A notificação é enviada depois que os golpistas obtêm os dados do motorista através da placa do veículo. Quando as faturas chegam, as pessoas ficam indecisas sobre efetuar o pagamento ou não.

Os condutores temem acumular dívidas ou ter a suspensão de sua CNH. Como resultado, muitos acabam realizando o pagamento por precaução.

É incontestável que diariamente ocorrem avanços tecnológicos que são empregados pelos órgãos de controle com o intuito de simplificar nosso cotidiano. Essas ferramentas desempenham um papel fundamental ao solucionar questões de forma conveniente. Para isso, utilizam nossos próprios dispositivos eletrônicos e, é claro, otimizando nosso tempo.

Entretanto, nem sempre é aconselhável optar pelo caminho mais fácil ou conveniente, pois isso pode resultar em situações de fraude. É imprescindível que você esteja constantemente vigilante em relação aos seus dados pessoais, como é o caso do golpe da multa trânsito falsa.

O Artigo 280 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que, após a identificação da infração de trânsito, o órgão fiscalizador deve enviar o Auto de Infração para notificar o condutor. Portanto, esse envio é obrigatório e deve ocorrer antes que o órgão emita a Notificação de Penalidade.

Este é um documento que informa ao condutor quais penalidades serão aplicadas caso o processo administrativo de multa de trânsito prossiga. Portanto, se você não recebeu o Auto de Infração, mas recebeu a multa, verifique a veracidade das informações antes de efetuar qualquer pagamento.



Dicas para não cair no golpe da multa falsa

Com o intuito de evitar cair nesse tipo de esquema fraudulento, os órgãos responsáveis pela fiscalização de trânsito em cada estado estabeleceram um sistema de alerta em seus websites. Essas entidades advertem que os motoristas podem ser alvos de tentativas de golpe, disfarçadas como infrações por diversas supostas irregularidades.

Portanto, é crucial que se mantenha vigilante ao receber notificação relacionada ao trânsito. Se tiver dúvidas, acesse o endereço eletrônico do Detran do estado para verificar a situação veicular e da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do condutor. Dessa forma, será possível confirmar a possibilidade de ter ocorrido uma infração.

Se não houver qualquer registro de infração no cadastro ou se houver indícios de fraude nos boletos, siga os passos certos. É importante que o condutor denuncie o caso ao órgão competente e também acione a polícia para investigação criminal.

O que fazer?

Caso os motoristas desconfiem de possíveis boletos de multas falsos, eles devem verificar qual órgão de trânsito está mencionado no documento. Então, entrar em contato com o respectivo órgão para confirmar a autenticidade;

Antes de pagar, o proprietário do veículo deve consultar o portal do Detran para verificar as infrações registradas na placa. Para isso, basta usar o número da placa e o Renavam (Registro Nacional de Veículo Automotor);

O motorista precisa de atenção, pois quando se registra uma infração para um veículo, o proprietário primeiro recebe a notificação da autuação, com espaço para indicar o condutor.

O golpe do boleto falso ainda é bastante frequente entre as fraudes envolvendo os Departamentos de Trânsito. No entanto, nos últimos anos, os criminosos também têm encontrado novas formas de enganar os condutores, inclusive utilizando perfis falsos nas redes sociais.

Eles podem se passar pelo diretor-presidente do DETRAN-SP e oferecer serviços relacionados à CNH e ao veículo aos motoristas. Fique sempre atento e, se possível, procure diretamente o órgão responsável.