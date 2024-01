Baixe Microsoft .NET 6.0.18 LTS (instaladores offline)

O .NET é há muito tempo a base da pilha de tecnologia da Microsoft, oferecendo aos desenvolvedores um ambiente abrangente e rico em recursos para a criação de aplicativos de todos os tipos. Os desenvolvedores agora têm acesso a uma estrutura estável e bem suportada que garante compatibilidade, confiabilidade e segurança com o lançamento do .NET 6.0.18 LTS (suporte de longo prazo).

Com o Microsoft .NET 6, você pode desenvolver aplicativos para desktop, Web e dispositivos móveis de alto desempenho. Neste artigo, ajudaremos você a conhecer os métodos de trabalho exatos que funcionarão para você baixar o .NET 6.0.18 LTS (instaladores offline). Portanto, sem mais delongas, vamos começar.

O que há de novo no .NET 6?

O .NET 6 completa a iniciativa de Unificação do .NET que começou com o .NET 5. Como parte do .NET 6, você pode desenvolver aplicativos móveis, de desktop, de IoT e de nuvem usando os mesmos SDKs, bibliotecas e tempos de execução. Além dessa unificação, o .NET 6 oferece os seguintes recursos:

Desenvolvimento simplificado: Não há curva de aprendizado. Os novos recursos de linguagem do C# 10 eliminam a necessidade de escrever o máximo de código possível. Quando você investe em uma pilha da Web e em APIs mínimas, é fácil desenvolver microsserviços menores, mais rápidos e mais robustos.

Melhor performance: Se você estiver executando na nuvem, o .NET 6 é mais rápido que outras estruturas da web.

Produtividade final: O .NET 6 e o ​​Visual Studio 2022 oferecem recarga dinâmica, novas ferramentas git, edição inteligente de código, diagnósticos avançados e melhor colaboração em equipe, entre muitos outros recursos.

O que é LTS?

Como o próprio nome indica, Suporte de Longo Prazo, ou LTS, fornece estabilidade e suporte por longos períodos de tempo. É altamente recomendável que empresas e desenvolvedores usem versões LTS se estiverem procurando uma base confiável para seus aplicativos. Ele oferece um ambiente confiável para criação e manutenção de aplicativos como parte da família .NET 6.0.18 LTS.

Quais são os principais recursos do .NET 6.0.18 LTS?

Então, aqui estão alguns recursos principais que o .NET 6.0.18 LTS oferece:

#1. Estabilidade e Confiabilidade

O objetivo principal dos lançamentos LTS é fornecer aos desenvolvedores uma plataforma estável. Esta versão do .NET 6.0.18 LTS fornece um amplo processo de garantia de qualidade que garante que a estrutura esteja madura e bem testada. A manutenção e o suporte de longo prazo exigem esse nível de estabilidade.

No ambiente digital de hoje, a segurança é de extrema importância. Ao usar o .NET 6.0.18 LTS, você garante que seus aplicativos sejam criados em uma base segura. Como parte do processo de lançamento do LTS, a Microsoft fornece atualizações de segurança periódicas que abordam vulnerabilidades e garantem que seus aplicativos sejam resilientes contra possíveis ataques.

#3. Compatibilidade

Muitas vezes é difícil para os desenvolvedores atualizarem seus aplicativos para versões mais recentes de estruturas. O .NET 6.0.18 LTS aborda essas preocupações fornecendo uma plataforma estável que é compatível com os aplicativos existentes. Ele fornece aos desenvolvedores a confiança necessária para migrar seus aplicativos existentes, sabendo que o código existente continuará funcionando de acordo com os requisitos originais.

#4. Melhorias de desempenho

É fundamental que a estabilidade seja mantida, mas o desempenho também deve ser levado em consideração. Você se beneficiará das melhorias de desempenho no .NET 6.0.18 LTS que melhorarão a eficiência geral do seu aplicativo. Além disso, tanto os desenvolvedores quanto os usuários finais se beneficiarão dessas melhorias, que vão desde tempos de execução mais rápidos até otimização de recursos.

Por que escolher instaladores offline?

É vantajoso ter um instalador offline para uma estrutura como o .NET em muitas situações. Existem vários motivos pelos quais você pode preferir instaladores offline, incluindo:

#1. Acesso limitado ou inexistente à Internet

É possível que o acesso à Internet seja restrito ou indisponível em determinados ambientes de desenvolvimento. Ele possibilita que os desenvolvedores instalem o framework sem precisar depender de uma conexão com a Internet, dando-lhes flexibilidade na forma como configuram o framework.

#2. Configuração de ambiente consistente

É importante que todas as máquinas de desenvolvimento de uma organização sejam configuradas de forma consistente usando instaladores offline. Elimina a variabilidade que surge das instalações online, o que é fundamental para equipes que trabalham em projetos colaborativos.

#3. Instalação em múltiplas máquinas

Pode ser benéfico para organizações com múltiplas máquinas de desenvolvimento baixar a estrutura uma vez e distribuí-la em vários dispositivos. É mais fácil implantar o .NET 6.0.18 LTS em um grande número de computadores usando instaladores offline.

Baixe o Microsoft .NET 6.0.18 LTS

Você pode baixar o .NET do site oficial. Navegar para dotnet.microsoft.com/download usando seu navegador preferido. Para garantir que o arquivo baixado não foi corrompido durante o download, é fundamental verificar sua integridade após o download. Na maioria dos sistemas operacionais, existem ferramentas ou comandos integrados para verificar a integridade dos arquivos.

Instale o Microsoft .NET 6.0.18 LTS

Para iniciar o processo de instalação, você pode baixar a versão .NET relevante nos links acima e executá-la. Para fazer isso, siga estas etapas:

Instalar. Quando o assistente de instalação aparecer, clique em Instalar (no caso de macOS e Windows). Depois que o pacote de instalação for baixado, execute-o e clique em. Quando o assistente de instalação aparecer, clique em(no caso de macOS e Windows). Fechar. Agora é hora de começar a instalação. Não há necessidade de reiniciar ou esperar muito tempo para que seja concluído. Depois de instalado com sucesso, clique em

Agora você instalou o .NET com sucesso. No prompt de comando, digite o seguinte comando para descobrir qual versão do .NET está em execução:

wmic product get description | findstr /C:.NET

Como remover/desinstalar o .NET

Para desinstalar uma versão .NET do seu computador, siga as mesmas etapas que faria com qualquer outro programa. Para seguir estas etapas, siga estas etapas:

Para abrir o Programas e recursostipo appwiz.cpl no Correr campo (Win + R). clique com o botão direito o componente .NET que você deseja remover e selecione Desinstalar. Depois,o componente .NET que você deseja remover e selecione Desinstalar de novo. Então cliquede novo. Fechar. Depois de removido, clique em

Como verificar qual versão .Net está instalada no seu PC

Em seguida, abra o diretório C:\Arquivos de Programas\dotnet\sdk ou C:\Arquivos de programas (x86)\dotnet\sdk. Se o seu PC tiver alguma versão do Dot Net Core instalada, você poderá ver todas elas. Para descobrir qual versão do Dot Net Core você possui, acesse C:\Arquivos de Programas\dotnet\shared\ Microsoft.NETCore.App dotnet.exe usando onde Caminho parausando onde Dotnet –info fornece mais informações sobre a instalação principal do .Net.

LEIA TAMBÉM: