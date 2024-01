N Chances de Ganhar, do Nubank, já tem nomes de premiados

Nesta terça-feira (02), ocorreu a revelação dos felizardos da promoção da Nubank “N Chances de Ganhar”. Cada indivíduo premiado terá a oportunidade de adquirir uma quantia de R$ 2.000 como recompensa.

Adicionalmente aos códigos promocionais, os usuários são convidados a elevar suas probabilidades de ganho mediante a realização de tarefas suplementares no app do Nubank. Ao efetuar atividades, são oferecidas vantagens em se tratando do sorteio.

Como conseguir mais oportunidades de ganhos na promoção N Chances de Ganhar

Como citado acima, além dos códigos promocionais, há tarefas a serem executadas, como:

Efetuar transações no cartão de crédito em um intervalo de três dias;

Habilitar o serviço de Open Banking;

Economizar R$ 100 na reserva financeira;

Empregar cartões digitais;

Efetuar compras via tecnologia de aproximação.

Assim, cada tarefa adicional proporciona dois ingressos adicionais para o sorteio.

Relação de premiados do Nubank

Veja a relação subsequente contendo os nomes, bem como as regiões de origem dos vencedores.

Ganhadores do 7º Concurso – Sorteio do dia 02/01/2024



Oleandro S. – Maringá – PR;

Matheus F. – Rio de Janeiro – RJ;

Daniela D. – Taquaritinga – SP;

Vinicius M. – São Paulo – SP;

Vinicius M. – Alfenas – MG;

Leonardo G. – Vitória da Conquista – BA;

Magda S. – Fortaleza – CE;

José N. – Fortaleza – CE;

Wallace C. – Paragominas – PA;

Thayror R. – Rio de Janeiro – RJ;

Neuza O. – Umuarama – PR;

Ian W. – Balneário Camburiú – SC;

Miriã G. – Colider – MT;

Uesley D. – Niterói – RJ.

Instruções para conferir quem foram os ganhadores

Para se atualizar acerca dos contemplados na competição do Nubank “N Chances de Ganhar”, é suficiente seguir determinadas etapas descomplicadas:

Ingresse no app do Nubank;

Desloque-se para o setor de ajustes na figura de perfil e clique em “Organizar” e “Ajustar cartão”;

Localize a figura representativa da promoção “N Chances de Ganhar “;

Nesse local, é viável examinar os vencedores dos 7 concursos realizados até o momento presente.

Os ingressos promocionais são acumulativos e serão pertinentes não apenas para os concursos intermediários, mas também para o concurso final. Este proporcionará duas grandes recompensas de R$ 200.000, com os contemplados anunciados no dia 23 de janeiro de 2024.

Requisitos para ingressar na promoção

Para disputar os prêmios concedidos pelo Nubank, os aspirantes necessitam cumprir os critérios subsequentes:

Manter um registro ativo no Nubank;

Atestar ser maior de 18 anos;

Abster-se de ter pendências financeiras com o Nubank;

Dispor de um cartão de crédito proveniente do Nubank;

Ativar a iniciativa promocional na aplicação digital da entidade bancária.

Cronograma dos sorteios do Nubank

Os concursos de R$ 2.000 já estão em execução semanal por meio da Loteria Federal desde o dia 11 de novembro. Enquanto isso, os dois concursos principais de R$ 200.000 estão agendados para o dia 23 de janeiro de 2024. Observe as datas que estão listadas abaixo: