Cine Penedo: Filme Bizarros Peixes das Fossas Abissais será exibido gratuitamente neste sábado (03)

Após a sessão, haverá Oficina de Animação 2D com Flipbooks; Filme tem vozes originais de Rodrigo Santoro, Natalia Lage e Guilherme Briggs

Neste sábado (03), tem programação especial para toda a família no Cine Penedo: Sessão especial de ‘Bizarros Peixes das Fossas Abissais’, um filme dirigido por Marão, e com vozes originais dos atores Rodrigo Santoro, Natalia Lage e Guilherme Briggs.

A iniciativa é da Prefeitura de Penedo, através da Secretaria Municipal de Turismo e Economia Criativa (SETUREC), em parceria com o Laboratório Escola de Arte e Cinema e a Vitrine Filmes.

Após o filme que será exibido às 15 horas, com acesso gratuito, o público poderá participar da Oficina de Animação 2D com Flipbooks, ministrada por Marão.

“Trazer para os penedenses um filme que está em cartaz pelo Brasil é incrível e uma grande conquista. A animação conta com uma louca aventura de um trio pra lá de interessante: uma heroína e seus superpoderes, uma tartaruga com TOC e uma nuvem com incontinência pluviométrica”, disse Karlinne Cordeiro, diretora de Economia Criativa da Seturec.

A entrada é limitada e a retirada dos ingressos acontecerá 30 minutos antes da exibição do filme, na bilheteria do Cine Penedo, espaço recuperado e reaberto ao público em 2023.

SINOPSE

Bizarros Peixes das Fossas Abissais é um longa metragem brasileiro de animação sobre uma heroína cujo superpoder consiste em metamorfosear seus glúteos em um feroz e imenso gorila. Contando com a ajuda de uma tartaruga com transtorno obsessivo-compulsivo e uma nuvem com incontinência pluviométrica, a protagonista deve juntar cacos de um vaso para formar um mapa em uma jornada até as profundezas do oceano.

Por Thaciana Lima – jornalista e social media da SETUREC