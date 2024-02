Joe Biden e Mike Johnson derramam lágrimas bipartidárias por causa de Andrea Bocelli

Andrea Bocelli está unindo o presidente Joe Biden e presidente do Partido Republicano na Câmara Mike Johnson através da música… abrindo suas comportas emocionais durante uma apresentação no Capitólio.

Joe até pegou um lenço de papel para secar os olhos enquanto Andrea cantava, e o Rep. Johnson encheu-se de emoção ao lado dele. Por um momento, as diferenças políticas entre os dois homens pareceram ficar em segundo plano.

JB ficou particularmente emocionado por ter começado o dia com uma nota alta… levantando-se no final para receber uma salva de palmas estrondosas.

Claramente, não há nada melhor do que uma pausa musical para recarregar as baterias políticas antes que a campanha de Joe atinja o máximo para as eleições de 2024.