Prefeito Ronaldo Lopes efetiva gestão democrática na Semed Penedo e empossa diretores aprovados no PSS Gestor Escolar

Acabou o tempo de indicação política para administrar escolas da Prefeitura de Penedo. A gestão democrática está efetivada na Secretaria Municipal de Educação (Semed), mais uma iniciativa do governo Ronaldo Lopes/João Lucas, também responsável por implantar o ensino em tempo integral na rede pública do município, além de outros avanços.

Definidos por meio do rigoroso processo de seleção, diretores principais e adjuntos foram empossados nesta segunda-feira, 05, no auditório da Casa de Aposentadoria.

Além da formação profissional qualificada, comprovada com os respectivos títulos na etapa de inscrição do PSS Gestor Escolar, docentes efetivos da Semed Penedo passaram por etapas classificatórias e de caráter eliminatório.

Todos diretores e diretoras foram avaliados durante prova objetiva sobre conhecimentos teóricos e na apresentação do plano de gestão. Com 24 anos de profissão, a professora e pedagoga Meire Clésia Santos Ramon falou em nome dos gestores escolares na solenidade.

Diretora da Escola Municipal Santa Luzia, ela afirmou sentir-se honrada em ter participado do processo, destacando o nível de exigência nas etapas do PSS Gestor Escolar. “Como disse nossa professora Meire Clésia, o teste não foi dos mais fáceis, mas vocês mostraram fibra e preparação, por isso estão aqui para serem empossados e empossadas para administrar as escolas municipais”, ressaltou Ronaldo Lopes.

O Prefeito de Penedo destacou que o convênio do município com o SESI também se estende à gestão das escolas da Semed, a implantação de tecnologias digitais no processo de ensino/aprendizagem, a ampliação do sistema de ensino em tempo integral, convidando para a Jornada Pedagógica 2024 que começa logo mais à tarde, às 14 horas.

“Eu fico muito feliz de termos implantado o processo seletivo que viabiliza a gestão democrática em nossas escolas e não tenho dúvida que, desde o início da nossa gestão, nós estamos vendo claramente a melhoria na educação de Penedo e vocês farão a diferença para melhorar ainda mais”, afirmou Ronaldo Lopes.

“Hoje é um dia histórico. Mais uma vez, nós conseguimos colocar a marca que jamais será esquecida. Em 1998 foi aprovada aqui neste município a lei que institui a gestão democrática. Aí eu pergunto: quantos gestores passaram até hoje? Por medo ou por dificuldade ou por imposição ou por questões políticas, foram jogando isso sempre para frente”, comentou o Secretário Luciano Lucena em seu discurso.

“Que a gente possa dar as mãos para fazer com que a educação do nosso município cresça cada vez mais, para que a gente consiga subir os nossos índices, fazendo com que o município de Penedos seja destaque, como estamos sendo. Sejam todos bem-vindos e estaremos juntos nos próximos dias, fazendo com que realmente a gente consiga fazer o nosso papel”, concluiu Luciano Lucena.

Após a solenidade de posse, foi servido um coffe break e realizada uma roda de conversa com o professor José Pacheco com o tema: “Função da Gestão na qualificação da

educação pública”.

José Pacheco é Mestre em Ciências da Educação pela Universidade do Porto (Portugal) e fundador da Escola da Ponte, referência mundial em inovação, e uma das atrações da Jornada Pedagógica 2024 da Semed Penedo.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Deywisson Duarte