Christine Quinn pede TRO contra o marido, detalha a suposta violência

Cristina Quinn afirma seu ex-marido, Christian Dumontetficou furioso ao longo de 2 dias que terminou com ele jogando um saco cheio de vidro no filho … algo que ela detalha em seu próprio pedido de ordem de restrição, que é bastante explosivo.

De acordo com novos documentos legais, obtidos pelo TMZ… a estrela de “Selling Sunset” detalha o que ela afirma ser um casamento em declínio há vários anos – que atingiu um ponto de ebulição na semana passada, quando Christine tentou resolver os problemas financeiros da família com Cristão.

Em seu pedido de TRO, Christine afirma que isso irritou Christian… alegando que ele começou a jogar um monte de itens decorativos nela – alguns dos quais tinham hastes de metal.

Ela também afirma que ele puxou o pênis para fora e começou a urinar ali mesmo no chão… e ainda afirma que atirou um cachorro documento fezes para ela enquanto ele estava tendo um ataque.

Eventualmente, Christine diz que as coisas se acalmaram – mas o incidente a convenceu de que ela tinha que deixá-lo para sempre… e então ela secretamente fez planos para fazer isso no dia seguinte, querendo sair de Dodge com seu filho. Christine diz que convidou uma babá no dia seguinte para garantir que Christian não trancasse a propriedade… e, presumivelmente, para prestar testemunho.

Enquanto Christine arrumava suas coisas silenciosamente no dia seguinte, 19 de março, ela afirma que tudo estava calmo até que Christian de repente entrou no quarto deles, gritando com ela e jogando uma sacola cheia de recicláveis ​​nela – apenas para errar e acertar seus 3 filho de -anos em vez disso. Christine afirma que havia vidro na bolsa.

Assim que a criança começou a gritar e chorar, Christine disse que fugiu da sala com o menino e ligou para o 911 – o que levou à prisão de Christian por agressão com arma mortal. Desde então, Christine diz que está hospedada em um hotel… mas ainda teme por sua segurança.

Há outras alegações que ela faz contra Christian em seus documentos – incluindo alegações sobre sua saúde mental, sua natureza controladora, etc. – mas supostamente as coisas ficaram muito ruins no final do ano passado e, finalmente, levaram a esse suposto incidente selvagem que ela está descrevendo.

Lembre-se, o próprio Christian entrou com um pedido de ordem de restrição contra Christine – alegando que a verdadeira causa da briga foi seus dois cachorros fazendo xixi e cocô por toda a casa. Ele negou ter jogado um saco de vidro nela ou no filho … e afirma que Christine está apenas tentando fabricar reivindicações de DV contra ele antes do que ele suspeita ser um divórcio iminente.

Christine afirma que Christian a está monitorando digitalmente de longe, e em seu TRO ela está pedindo ao tribunal que force Christian a tirar as patas de suas contas eletrônicas. Ela também está solicitando proteção para o filho deles… exigindo a custódia física/legal exclusiva do menino até que seus problemas possam ser resolvidos na frente de um juiz, e pedindo visita monitorada depois disso.

FWIW, o pedido de TRO de Christian no início desta semana foi negado enquanto se aguarda uma audiência – e não apenas isso, mas o tribunal ordenou que ele e Christine tentassem resolver seus problemas na mediação. O pedido de Christine para um TRO ainda não foi decidido, no entanto.