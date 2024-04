Raquel Tavares confirmada como pré-candidata a vereadora pelo MDB

Raquel Tavares, a única vereadora na Câmara Municipal de Penedo, foi confirmada para permanecer no Movimento Democrático Brasileiro (MDB), fortalecendo assim seu apoio ao prefeito Ronaldo Lopes nas próximas eleições municipais. Reconhecida por sua vasta experiência legislativa e pelo engajamento com questões sociais em Penedo, Raquel Tavares se sobressai no cenário político local.

Liderando desde 2008 a ACRESC – Centro de Reabilitação e Equoterapia Santa Clara, a vereadora tem sido peça-chave no suporte e reabilitação de pessoas com necessidades especiais na região. Este empenho, somado à sua atuação em favor das causas dos mais necessitados na Câmara, destaca seu compromisso com o desenvolvimento social e a inclusão.

Sua trajetória e dedicação a estabelecem como uma personalidade influente na política de Penedo, antevendo-se como uma das candidatas mais promissoras para as eleições municipais vindouras, com projeções de estar entre os cinco vereadores mais votados, segundo bastidores da política penedense.

Ao alinhar-se com o prefeito Ronaldo Lopes, reconhecido por valorizar o papel das mulheres na gestão municipal — através da criação da Secretaria da Mulher e da inclusão de mulheres em cargos de destaque em seu governo —, Raquel Tavares reitera seu compromisso com a continuidade do progresso e do bem-estar social. Sua escolha por continuar no MDB evidencia uma decisão alinhada com projetos e políticas voltados à melhoria constante da qualidade de vida da população de Penedo, enfatizando sua contínua dedicação às causas sociais e ao avanço da cidade.