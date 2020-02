Verdade ou Mentira que lavar as mãos com vinagre previne coronavírus?

Um vídeo que circula na internet, de um homem que se intitula químico autodidata, está intrigando internautas. Na imagem, provavelmente gravada por ele mesmo, o homem fala que a imprensa estaria ocultando que alguns produtos para assepsia das mãos não funcionam como o condimento vinagre. Ele afirma que álcool gel não tem nenhuma eficácia e recomenda vinagre para prevenir o contágio do coronavírus.

Veja o vídeo:

De acordo com G1, o Professor do Instituto de Química da Universidade de São Paulo, Fábio Rodrigues, diz que o trecho em que o homem fala que o álcool em gel só mata fungos e não mata bactérias ou vírus não é verdadeiro. Segundo ele, o álcool consegue atacar diferentes micro-organismos.

O professor afirma ainda desconhecer qualquer estudo que mostre que o vinagre tenha qualquer eficácia – ainda mais para que haja a recomendação de substituir o álcool por ele.

O presidente do Conselho Federal de Química, José Ribamar Oliveira Filho, afirma que o vídeo está repleto de informações incorretas e não deve ser levado a sério. O conselho, diz, deve tomar providências contra o protagonista do vídeo por exercício ilegal da profissão se for comprovada a irregularidade.