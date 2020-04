Aumenta número de pessoas usando máscaras em Penedo

Após Decreto Estadual onde torna obrigatório o uso de máscaras de pano para pessoas que, por alguma necessidade, precise sair de casa e tenha que adentrar em algum estabelecimento, é visível o aumento de pessoas portando o objeto de prevenção nas ruas de Penedo.

A máscara de pano tem sido fortemente recomendável por órgãos especializados, como objeto essencial para prevenção do coronavírus COVID-19. Uma pessoa usando máscara, tendo contato com outra usando o mesmo objeto, diminui e muito as chances de contágio do vírus.

Estudos revelam que a máscara caseira, feita com tecido de algodão, reduz em até 78% a eliminação de microrganismos no ambiente, impedindo que as partículas sejam transportadas pelo ar, além de limitar o contato das mãos com boca e nariz, através de uma barreira física.

PREÇO

As máscaras de pano estão sendo confeccionadas por costureiras da cidade e até lojas de papelaria, tudo isso para suprir a ausência de clientes durante essa pandemia e também colaborar com a prevenção da COVID-19 em Penedo. As máscaras de pano estão custando em média R$4,00. Qualquer pessoa pode e deve usar, e é muito fácil fazer.

MÁSCARAS DOADAS PELA PREFEITURA

A Prefeitura de Penedo montou um mutirão de costureiros que irão produzir máscaras e atender as famílias em situação de vulnerabilidade social. O projeto está bem adiantado e logo em breve as comunidades carentes poderão ser agraciadas com essa ação da Prefeitura de Penedo.

De acordo com o Secretário Municipal Vinícius Barbosa, um dos responsáveis por essa ação, os insumos para a produção já chegaram, o cadastro de prestadores de serviço já foi feito e um edital de credenciamento será publicado ainda essa semana. Provavelmente já na próxima semana as máscaras já possam estar confeccionadas e iniciem a entrega das mesmas, gradativamente. Cerca de 40.000 máscaras serão produzidas e entregues.

APRENDA COMO FAZER MÁSCARA DE TECIDO



É importante salientar que máscaras N-95 devem ser deixadas para profissionais da saúde que estão na linha de frente contra o coronavírus. A preocupação é que não falte para quem realmente precise.

