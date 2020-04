COVID-19: Boletim da SESAU 31/03 informa 2 casos em investigação em Penedo

Em boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde do Estado de Alagoas – SESAU, nesta terça-feira, 31 de março, mostra um aumento de casos investigados em Penedo.

Atualmente dois pacientes de Penedo suspeitos de contraírem o coronavírus estão aguardando exame do COVID-19. O município penedense já possui 2 casos descartados.

Conforme a Sesau, dos casos confirmados em Alagoas, 14 residem no Estado, sendo 13 em Maceió, e um em Porto Real do Colégio. Das outras quatro pessoas que testaram positivo para a Covid-19, duas moram no Rio de Janeiro e duas em Brasília.

Com relação aos casos descartados por meio de exames laboratoriais, o Boletim Epidemiológico do Cievs informa que são 301. Quanto aos casos em investigação para a Covid-19, Alagoas tem 343.

CLIQUE AQUI PARA BAIXAR O BOLETIM COMPLETO

A boa notícia é que, dos 18 casos confirmados em Alagoas para a Covid-19, nove já finalizaram o isolamento domiciliar e não apresentam mais sintomas da doença. Isso significa, pelo Protocolo do Ministério da Saúde (MS), que estão curados.

Da Redação com informações oficiais da SESAU