Ronaldo Lopes apresenta plano de governo para Penedo

Os rumos para Penedo crescer ainda mais estão sendo apresentados à população por Ronaldo Lopes e João Lucas. De forma aberta e participativa, o plano de governo que já tem suas linhas gerais é melhorado a partir das sugestões apresentadas pelo povo.

Ouvindo e dialogando com os penedenses e representantes de diversos setores da cidade, o planejamento da coligação Penedo Daqui Pra Frente tem base sólida e é perfeitamente viável.

Emprego, renda e infraestrutura

A plataforma de trabalho prevê, principalmente, ações direcionadas para a geração de emprego e renda. Mais avanços na infraestrutura da cidade, com pavimentação e drenagem das ruas, também fazem parte do futuro próximo de Penedo.

Além disso, o plano de trabalho amplia o desenvolvimento promovido durante a gestão Marcius Beltrão/Ronaldo Lopes, governo que devolveu serviços e atendimento de qualidade para a população, especialmente em saúde e educação.

As áreas com os maiores avanços da história recente de Penedo continuarão bem administradas, assim como as obras estruturantes que propiciam melhores condições de vida aos penedenses e potencializam, ainda mais, o turismo na cidade.

Daqui Pra Frente

Daqui pra frente, o bem-estar da população de Penedo se mantém como prioridade número um, especialmente por conta do agravamento da crise nacional, após a pandemia do novo coronavírus.

Com Ronaldo Lopes no comando e o apoio do governador Renan Filho, do vice João Lucas e dos candidatos a vereador que também querem viver numa Penedo cada vez melhor, o povo tem sua vitória garantida no próximo dia 15 de novembro.

