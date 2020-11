A candidata Ivana Toledo perdeu mais uma ação na justiça, às vésperas do pleito eleitoral que acontece neste domingo, 15.

Ela é o nome do Partido Progressistas (PP) que concorre para governar Penedo, ao lado do empresário José Carlos Silva Santos, também conhecido como Carlos da Educação.

A chapa entrou com pedido de direito de resposta na justiça eleitoral, negado por falta de justificativa legal. A ação desprovida de amparo, na forma da lei, pretendia obter espaço no Instagram oficial do candidato Ronaldo Lopes.

A postagem trata-se um vídeo no qual o candidato com 35 anos de vida pública e sem um processo sequer em sua biografia informa a natureza dos crimes cometidos pela ex-secretária de assistência social e seu marido, o ex-prefeito Alexandre Toledo.

Confira o que Ronaldo Lopes disse no vídeo que alerta o povo penedense

“Ivana Toledo é esposa do ex-prefeito de Penedo, Alexandre Toledo, que foi condenado por improbidade administrativa. Ficou provado na justiça que o casal desviou mais de duzentos mil reais dos cofres do município. Dinheiro esse que deveria ser destinado a melhorar a vida dos penedenses. Com a condenação, Alexandre Toledo ficou inelegível até 2028. E a esposa, Ivana Toledo, foi a escolhida para disputar as eleições em 2020. Não é essa velha política que Penedo quer.”

Considerando que o direito de resposta na propaganda eleitoral é assegurado “a quem tenha sido atingido, seja ele candidato, partido ou coligação, ainda que de forma indireta, por conceito, imagem ou afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica”, o juiz eleitoral Dr. Claudemiro Avelino de Souza indeferiu o pedido, assim como a solicitação da chapa Ivana/Carlos para exclusão do conteúdo.

Por Assessoria