Presidente da Câmara Municipal de Penedo destaca empenho dos vereadores

Por Ascom CMP

Se engana quem pensa que o vereador trabalha apenas uma vez por semana. A impressão equivocada ocorre porque o senso comum imagina que a atuação parlamentar acontece apenas durante as reuniões no plenário. Na verdade, todo parlamentar comprometido com o povo se empenha, dia e noite, na busca de soluções para os problemas da comunidade.

Em Penedo, o ano legislativo 2021 tem sua primeira sessão ordinária amanhã (quinta-feira, 04 de fevereiro). Porém, os vereadores penedenses não esperaram o início das atividades na Sala das Sessões Sabino Romariz para trabalhar em favor da população.

“Nós estamos atentos ao que acontece em Penedo, vivemos aqui e sempre colaboramos, dentro das nossas possibilidades, para o desenvolvimento da cidade”, afirma o Presidente da Câmara Municipal de Penedo, Vereador Júnior do Tó (Antônio de Figueiredo Barbosa Júnior).

“O trabalho do vereador não fica limitado ao plenário. A gente tem participação ativa nas questões relacionados com Penedo, seja de forma individual, com cada vereador batalhando por sua plataforma de trabalho, ou de modo mais amplo, representando a Câmara, sempre em favor do povo”, explica o parlamentar que assume a presidência da CMP pela terceira vez.

Como exemplos do trabalho fora do plenário, Júnior do Tó destaca situações recentes.

“Quando o pessoal que faz o transporte coletivo paralisou o serviço, nós fomos até eles para saber a razão e tentar uma solução rápida para que as pessoas que dependem dos ônibus não fossem mais prejudicas. Nós intermediamos a reunião entre a Cootranspe e a prefeitura. Também participamos do encontro entre o pessoal da área de música com a gestão municipal, fomos convidados para colaborar no diálogo que visa autorizar a realização de eventos, com música ao vivo, respeitando os limites impostos pela pandemia”, finaliza o Presidente da Câmara Municipal de Penedo.

A primeira sessão ordinária da CMP começa às 14h30 desta quinta-feira, 04, com transmissão ao vivo na página oficial do Poder Legislativo Municipal (https://www.facebook.com/camarapenedo) , serviço prestado há mais de dez anos e em caráter pioneiro em Alagoas, prova da transparência dos atos dos edis penedenses.