Em entrevista, Marcius Beltrão declara apoio a Luciano Amaral para federal

Essa foi a primeira entrevista após sua desistência como candidato a deputado federal

Fim do mistério, o ex-prefeito de Penedo por três vezes, Marcius Beltrão, irá apoiar o candidato do Partido Verde, Luciano Amaral, que concorre a uma cadeira na Câmara Federal em Brasília.

Em entrevista na manhã desta terça-feira (23) concedida ao programa Linha Direta, da Nova Farol FM, comandado por Marcos José e Welson Ferreira, Marcius falou do grande apoio que recebeu do ex-governador Renan Filho, enquanto o mesmo foi prefeito na cidade penedense, e alegou a desistência de sua candidatura por estar filiado ao União Brasil, que tem Rodrigo Cunha como candidato a governador, mas que o próprio Marcius não apoiava, pois o mesmo já tinha assumido um compromisso em apoiar Paulo Dantas e Renan Filho, governador e senador, respectivamente.

O ex-prefeito entendeu que em um certo momento o clima interno com a pessoa dele ficou muito difícil, devido a esse posicionamento, então ele preferiu abandonar esse projeto pessoal:

“Eu não tenho amor a mandato, a poder e a dinheiro, o que me motiva é fazer o bem para as pessoas. E sem o mandato, a gente tem a oportunidade de fazer o bem a sociedade de Alagoas de outra forma” disse Marcius Beltrão.

Marcius informou ainda que foi convidado e aceitou a coordenar na área política a campanha do governador Paulo Dantas.

Sobre o apoio a federal, o ex-prefeito afirmou que vai apoiar em Penedo o candidato Luciano Amaral, do PV. Segundo Marcius, o mesmo possuí várias propostas semelhantes a que ele defendia, principalmente em programas de geração de emprego e renda:

“O Luciano ele está realmente focado nessa enfase, na questão de dar suporte as empresas, na agricultura, seja ela no cooperativismo, ou seja ela na questão das associações comunitárias…” explanou o agora ex-candidato a deputado federal.

Paulo Dantas e Renan Filho

Finalizando sua entrevista, Marcius Beltrão ressaltou a importância do povo alagoano em eleger Renan Filho e Paulo Dantas, para que o desenvolvimento possa continuar crescendo em todo o estado alagoano.

“É preciso que haja essa análise de cada um eleitor, a gente sabe que nesse momento existem práticas na questão da captação do voto, que na minha visão ela atrapalha a própria pessoa que está submetendo a eleição, de um determinado cabo eleitoral, mas eu entendo que a gente deve votar no futuro, no desenvolvimento, votar no que está dando certo” finalizou Marcius Beltrão.