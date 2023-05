Como Funciona a Carteira Digital para Dirigir com a CNH Suspensa?

Muitos motoristas ficam em dúvida sobre como proceder quando a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) é suspensa, já que a suspensão pode ocorrer em várias situações. Pela CNH Digital estar se tornado uma opção cada vez mais popular entre os condutores, muitas pessoas se perguntam se é possível utilizar essa versão do documento quando a carteira de motorista física está suspensa.

Contudo, é importante que os condutores saibam que não é possível utilizar a carteira nacional de habilitação digital nesses casos. A CNH Digital é apenas uma versão eletrônica da CNH física e, portanto, tem a mesma validade legal, ou seja, se a CNH física estiver suspensa, a suspensão também se aplica à versão digital.

Vale ainda informar que dirigir com a CNH suspensa é uma infração gravíssima, e a multa pode chegar a R$1.000,00. Além disso, em algumas situações, essa infração pode até mesmo resultar na apreensão do veículo que o condutor estava dirigindo.

Saiba o que fazer quando a CNH é suspensa

Quando a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) é suspensa, é importante que o motorista tome algumas medidas para cumprir as determinações das autoridades de trânsito e evitar problemas legais. Sendo assim, o primeiro passo é verificar o motivo da suspensão da carteira de motorista.

Normalmente, a suspensão ocorre quando o condutor acumula um número excessivo de pontos na CNH, comete infrações gravíssimas ou comete infrações específicas que resultam em suspensão direta. Ao entender o motivo da suspensão, o motorista pode planejar como resolver esse problema.

Se houver algum erro na notificação da infração ou no processo de suspensão, os motoristas podem recorrer. Para isso, é indicado buscar a orientação de um advogado especializado em trânsito para a elaborar o recurso.

Já nos casos onde o motorista realmente estava errado, é preciso aguardar o período de suspensão e em seguida realizar o curso de reciclagem de acordo com o tempo determinado pela autoridade de trânsito. O curso de reciclagem é obrigatório e deve ser realizado em um centro de formação de condutores credenciado pelo Departamento de Trânsito (Detran) do estado em que o motorista reside.

Como já dito anteriormente, durante o período de suspensão é proibido dirigir. Caso o motorista seja pego dirigindo com a CNH suspensa, ele estará cometendo uma infração gravíssima de trânsito, com multa e possível apreensão do veículo.

Conheça a Carteira Digital de Trânsito

A Carteira Digital de Trânsito é um aplicativo que permite que os condutores armazenem em seus smartphones suas carteiras de motorista e documentos de veículos em seu nome. Com a mesma validade dos documentos físicos, essa opção proporciona maior praticidade e segurança para os usuários.

É possível também compartilhar o documento digital do veículo com outras pessoas que o utilizam, o que pode ser especialmente útil em casos de carros compartilhados entre familiares ou amigos.

Para ter acesso à Carteira Digital de Trânsito, é necessário possuir uma carteira de motorista com QR Code na parte de trás. Além disso, os motoristas que desejam utilizar a CNH digital devem baixar o aplicativo, disponível gratuitamente para aparelhos Android e iOS, e fazer login por meio de uma conta gov.com nível prata ou ouro.