Velocidade ideal de conexão com a Internet para trabalho e entretenimento

Em 2009, as velocidades de Internet de 1 Mbps eram consideradas muito rápidas, mas agora os fornecedores oferecem planos tarifários até 1 Gbps. Neste artigo você aprenderá quantos Mbps são suficientes para trabalho e entretenimento na Internet, bem como sobre os fatores que afetam a velocidade real da Internet.

O que afeta a velocidade da Internet

A velocidade da Internet é medida em megabits por segundo – Mbps, e a velocidade de download de dados é exibida em megabytes por segundo – MB/s.

1 MB/s = 8 Mbit/s. Isso significa que levará 8 segundos para baixar um arquivo de 100 MB a 100 Mbps.

A velocidade indicada no tarifário do prestador difere da real. Isso acontece devido a vários fatores.

Carga atual da rede. Por exemplo, mais pessoas utilizam a Internet à noite, por isso a velocidade pode diminuir.

Tipo de conexão: com fio, sem fio. A conexão mais estável é feita diretamente por meio de um fio. Ao conectar-se por meio de um roteador, você deve levar em consideração sua funcionalidade, faixa de frequência e localização.

Número de dispositivos. Além de um smartphone e um computador, uma TV, um aspirador robô e outros equipamentos costumam ser conectados ao Wi-Fi.

Distância do servidor no qual o conteúdo baixado está armazenado. Leva tempo para um sinal viajar de um ponto a outro.

Pingue. Este é o atraso de resposta do servidor a uma solicitação. O ping depende não apenas da localização do servidor, mas também da carga e da estabilidade da rede. Quanto menor a latência, melhor. Normalmente, valores abaixo de 50 milissegundos são suficientes mesmo para jogos online exigentes.

Que velocidade é necessária para diferentes tarefas?

O Velocidade da Internet necessários para diferentes tarefas podem variar dependendo dos requisitos de cada tarefa e do número de dispositivos conectados simultaneamente.

Para texto

O texto é considerado o conteúdo mais leve, portanto mesmo uma velocidade de 1 Mbit/s será suficiente para conversar em mensageiros instantâneos e ler artigos. O tamanho de uma carta normal não excede 1 MB, mas mesmo uma carta grande de 10 MB será baixada em 1 minuto e 20 segundos.

Para videochamadas

As videochamadas no Skype, Zoom ou WhatsApp exigirão uma velocidade de pelo menos 2 Mbit/s para transmissão com qualidade HD e para uma videochamada em grupo – 5-8 Mbit/s. Para garantir uma imagem clara do seu lado, a velocidade de saída é importante.

Para foto

Para exibir fotos rapidamente em redes sociais e bancos de fotos, uma velocidade de entrada de 5 a 10 Mbit/s é suficiente. O peso das fotos e o tempo de carregamento dependerão da sua resolução. A uma velocidade de 10 Mbit/s, até uma imagem Ultra HD será baixada em poucos segundos.

Para vídeo

A qualidade da imagem depende da velocidade da conexão. Para Full HD você precisará de 10 Mbit/s, para 4K – 35 Mbit/s.

Para música e podcasts

Em média, uma música pesa de 3 a 8 MB e dura de 2 a 5 minutos. Para ouvir música, você não precisa mais baixá-la; basta assinar o seu serviço online favorito. Com uma conexão estável, você precisará de uma velocidade de 1-2 Mbit/s.

Para jogos

Os jogos online não requerem grandes velocidades; normalmente, 5 Mbps são suficientes para eles. Mas para baixar atualizações rapidamente e instalar novos jogos, você precisará de 50 a 100 Mbit/s.

Para transmissão

Para transmitir, você precisa de um bom canal de saída com alta velocidade de upload. O streaming em Full HD exigirá cerca de 35 Mbit/s, para 4K – 100 Mbit/s.

Para casa inteligente

Dispositivos inteligentes, como alto-falantes digitais ou lâmpadas inteligentes, não usam muitos dados individualmente, mas em grandes quantidades podem tornar a Internet lenta. Recomenda-se adicionar 5 Mbps à velocidade do plano tarifário para cada 10 dispositivos e outros 5 Mbps se você planeja instalar câmeras IP.

Então, como escolher a tarifa ideal? Recomendamos seguir este plano:

Determine quem usará a Internet e como, e qual é a prioridade: assistir filmes, trabalhar ou fazer streaming. Considere os dispositivos inteligentes que serão conectados. Some as velocidades médias de todos os usuários e dispositivos. Consulte os planos tarifários do seu provedor e arredonde a velocidade.

Em qualquer caso, você pode instalar um repetidor que fortalecerá qualitativamente o sinal mesmo que você tenha escolhido uma boa tarifa, mas por certos motivos seu sinal está fraco.

Como configurar a priorização de transferência de dados em seu roteador

Quando há muitos usuários ativos da Internet em casa, a carga na rede pode ser muito alta. Isto leva a atrasos por parte dos serviços. A priorização do tráfego ajudará a resolver o problema.

Garante o funcionamento ininterrupto da rede durante congestionamentos, otimizando a transferência de dados. Basta definir prioridades para os diferentes tipos de tráfego e o sistema irá distribuí-lo para que a conexão com a Internet permaneça estável.

Esta configuração ajuda a evitar problemas de largura de banda. Por exemplo, pode ocorrer sobrecarga se um membro da família jogar online e o outro assistir a streaming de vídeo. Para evitar que os serviços concorram por largura de banda e fiquem presos, a priorização vem em socorro.

Você pode adicionar regras de priorização nas configurações do roteador, por exemplo, na seção QoS. Especifique quais tipos de tráfego ou dispositivos precisam de prioridade mais alta. Alguns modelos de roteador permitem selecionar endereços IP, portas e até mesmo aplicativos de gadgets.

Defina as velocidades de entrada e saída mais rápidas que seu ISP oferece. Selecione o nível de prioridade da largura de banda. É impossível definir um valor superior a 100% para cada um deles. O maior deles é Alta prioridade. É seguido por prioridade média e prioridade baixa.

Pensamentos finais

Se você tiver vários dispositivos usando a Internet ao mesmo tempo, poderá precisar de velocidades mais altas para garantir uma conexão suave e estável para todos os dispositivos. Se o sinal fraco for devido às paredes ou à localização da sala, recomendamos o uso de repetidores para melhorar a conexão.