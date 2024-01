O VSCO notifica quando você tira capturas de tela? Descubra aqui

Nos últimos anos, o VSCO tornou-se cada vez mais popular entre os entusiastas da fotografia devido ao seu design elegante e poderosas ferramentas de edição. A questão que surge frequentemente entre os usuários é se o VSCO notifica outras pessoas quando eles fazem capturas de tela. Este artigo explorará os detalhes por trás da política de notificação de captura de tela do VSCO.

O que é VSCO?

Visual Supply Company, ou VSCO, é uma empresa de multimídia mais conhecida por seu aplicativo de fotografia e plataforma online. Com o aplicativo VSCO, os usuários podem editar suas fotos em dispositivos iOS e Android usando uma variedade de filtros e ferramentas de edição avançadas. Além de editar e compartilhar fotos, o VSCO se tornou uma plataforma social onde os usuários podem interagir com uma comunidade de pessoas com ideias semelhantes.

Quais são os principais recursos do aplicativo VSCO incluídos?

Ferramentas de edição de fotos: O aplicativo VSCO oferece uma variedade de ferramentas de edição e filtros para melhorar a estética das fotos. Os usuários poderão obter uma aparência profissional em suas imagens com a interface minimalista do aplicativo e filtros de alta qualidade. Grade e perfil: Os usuários do VSCO podem criar uma grade para seu perfil que exibe seu feed de fotos selecionado. Oferece-lhes uma forma visualmente atraente de apresentar seu trabalho criativo. Comunidade e descoberta: Os usuários do VSCO podem descobrir o trabalho de outros fotógrafos por meio de sua vibrante comunidade. O Discover ajuda os usuários a encontrar conteúdo inspirador de fotografia e artes visuais e a se conectar com outras pessoas que pensam como você. Diário: Junto com as fotos, o VSCO agora oferece aos usuários a capacidade de compartilhar histórias detalhadas junto com suas fotografias. Desta forma, o compartilhamento de conteúdo torna-se uma experiência baseada na narrativa. Configurações de privacidade: A visibilidade do conteúdo do usuário pode ser controlada pelo VSCO. É possível que os usuários tornem seus perfis públicos, privados ou visíveis apenas por um número limitado de assinantes. VSCO X: Os usuários do VSCO X recebem acesso a recursos premium, como filtros, ferramentas e outras ferramentas.

Os usuários são notificados quando uma captura de tela é feita com aplicativos como Snapchat, BeReal ou modo de desaparecimento do Instagram no VSCO. Não há dúvida de que a arte é um bem muito móvel e valioso. Além de pinturas, esculturas, músicas e filmes, antes da Internet se compravam expressões de arte.

Agora isso pode ser copiado ou plagiado, e você pode tirar uma foto ou captura de tela para manter um registro. Está se tornando cada vez mais difícil manter o valor de qualquer obra de arte.

A disponibilidade de smartphones torna mais fácil para as pessoas capturarem peças de arte exclusivas sem pagar por elas. Esta metaesfera da bolha de compartilhamento cria, portanto, um sentimento de propriedade ao possuir NFTs.

O VSCO notifica sobre capturas de tela?

Atualmente, não é possível que os usuários notifiquem o VSCO sempre que alguém fizer uma captura de tela do conteúdo do aplicativo. No VSCO, você pode fazer capturas de tela de tudo, incluindo páginas de perfil de usuário, imagens e espaços. Você não será notificado quando os usuários fizerem capturas de tela de suas fotos ou vídeos.

O VSCO não notifica capturas de tela porque a maioria dos aplicativos de edição e compartilhamento de fotos segue a mesma política. Na maioria dos aplicativos, as capturas de tela não são monitoradas ou notificadas aos usuários.

Os usuários podem optar por coletar e armazenar conteúdo a seu critério, o que é consistente com o costume de proteger sua privacidade. Se você está preocupado com a possibilidade de as pessoas fazerem capturas de tela do seu conteúdo do VSCO, saiba que o VSCO não notifica capturas de tela.

Quando a segurança é um fator importante na sua decisão, pode valer a pena procurar aplicativos alternativos que ofereçam melhores recursos de segurança.

O VSCO notifica o registro de tela?

Não, o VSCO não avisa que você está gravando uma tela. Se quiser gravar telas no VSCO, você pode fazer isso o quanto quiser sem ser notado. Em outras palavras, ninguém saberá que você fez uma captura de tela ou gravou a tela do VSCO.

Você pode receber notificações de um serviço de terceiros?

Atualmente não é possível usar um aplicativo para receber notificações sobre capturas de tela no VSCO. Os aplicativos não podem acessar as informações nas notificações do VSCO, pois o VSCO não armazena dados de backup neles.

O VSCO irá alertá-lo se você receber uma notificação de captura de tela alegando ser de outro aplicativo. A plataforma Visco não permite que serviços de terceiros acessem qualquer informação do usuário sem o consentimento do usuário.

Quais são as limitações e possibilidades da captura de tela do VSCO?

As notificações de captura de tela do VSCO têm restrições que devem ser reconhecidas e cenários potenciais em que podem ser úteis.

1. Reconhecimento seletivo

Como parte do sistema de detecção, o VSCO concentra-se em condições que acionam notificações com base em condições específicas. Ele minimiza o risco de os usuários receberem alertas desnecessários, notificando-os seletivamente sobre informações relevantes.

2. Limitações específicas do dispositivo

A detecção de captura de tela pode ter resultados diferentes dependendo do sistema operacional e dos recursos de hardware dos diferentes dispositivos. Para acomodar uma variedade de dispositivos, o VSCO refina continuamente seus métodos de detecção.

3. Interações offline

É importante observar que a detecção de captura de tela do VSCO só funciona quando o aplicativo está ativo e online. Pode levar algum tempo para que as interações off-line sejam reconhecidas, limitando a capacidade de resposta em tempo real do sistema de notificação.

Como fazer uma captura de tela no VSCO 2024

Dependendo do tipo de dispositivo usado, existem duas maneiras de fazer capturas de tela no VSCO.

O VSCO permite que os usuários capturem fotos diretamente clicando no ícone de captura de tela acima da foto que desejam capturar. Aqui estão alguns passos simples sobre como fazer capturas de tela no VSCO.

Você precisará abrir a imagem que deseja capturar. Poder botão e Volume baixo botão simultaneamente. Depois, pressione obotão ebotão simultaneamente. Sua captura de tela foi salva quando você ouve o som do obturador.

Você não precisará voltar ao aplicativo depois de fazer a captura de tela. A imagem será salva na galeria do telefone. Capturas de tela podem ser tiradas de qualquer coisa, não apenas de fotos. Além disso, você poderá capturar imagens de suas histórias e status.

O que acontece quando você captura a tela do perfil VSCO de alguém?

Você não pode capturar uma captura de tela do perfil VSCO de alguém sem realizar uma ação. Você não receberá uma notificação se fizer uma captura de tela do perfil de outra pessoa, e ela pode nem saber que você fez uma captura de tela do perfil dela. No entanto, você pode não conseguir fazê-los pensar que você fez uma captura de tela, a menos que tenha feito algo óbvio.

